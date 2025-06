Afrique: La société sénégalaise Logidoo lance le corridor commercial Europe-Afrique

TLDR

La startup logistique sénégalaise Logidoo a étendu ses opérations en lançant une nouvelle route commerciale reliant la Belgique, le Maroc et l'Afrique de l'Ouest, établissant ainsi un corridor logistique clé entre l'Europe et la région. L'extension du corridor Casablanca-Dakar existant est rendue possible par un partenariat avec un opérateur logistique belge de premier plan et vise à soutenir les fabricants européens et les entreprises de commerce électronique ciblant les marchés africains.

Fondée en 2020 par Tamsir Ousmane Traoré, Logidoo intègre des acteurs du secteur formel et informel pour offrir des services logistiques de bout en bout, du transport à la gestion du dernier kilomètre. La plateforme opère actuellement au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire et en Tunisie, et a réalisé plus de 100 000 opérations avec un réseau de plus de 3 000 prestataires logistiques.

"Le corridor Belgique-Casablanca-Dakar reflète notre ambition de faire du Maroc un centre logistique régional, canalisant et redistribuant les marchandises de l'Europe vers l'Afrique de l'Ouest", a déclaré M. Traoré. Ce projet marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion panafricaine de Logidoo, après une levée de fonds de 1,5 million de dollars et le lancement d'Afridoo, un outil destiné à simplifier le commerce électronique pour les marchands africains.

Key Takeaways

Le corridor Belgique-Dakar de Logidoo s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des startups logistiques africaines visant à intégrer les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. L'Europe étant l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Afrique de l'Ouest, des solutions transfrontalières efficaces deviennent essentielles pour améliorer les délais de livraison, réduire les coûts et débloquer le commerce intra-africain et Europe-Afrique.

L'approche de Logidoo se distingue en reliant les opérateurs informels - qui dominent la livraison du dernier kilomètre en Afrique - aux réseaux logistiques et douaniers formels. Ce modèle hybride offre évolutivité et flexibilité, en particulier dans les marchés fragmentés et à forte friction. Le Maroc étant positionné comme une passerelle entre l'Europe et l'Afrique, le hub de Casablanca améliore les options de consolidation et de transit.

Alors que de plus en plus de startups africaines recherchent des partenariats logistiques mondiaux, des corridors tels que Belgique-Maroc-Afrique de l'Ouest pourraient servir de modèles pour approfondir les routes commerciales et permettre des flux de chaîne d'approvisionnement plus fluides. Pour les plateformes de commerce électronique et les fabricants qui s'intéressent à la base croissante de consommateurs africains, une infrastructure fiable et une coordination numérique - comme celle fournie par Logidoo - sont essentielles pour débloquer le potentiel du marché.