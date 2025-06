Congo-Brazzaville: Fête de la musique 2025 - Rendez-vous ce 21 juin à l'IFC

Ce samedi 21 juin, dès 16 h 00, l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville invite toute la ville à célébrer la Fête de la musique, avec un spectacle 100 % gratuit réparti sur trois scènes : le parvis extérieur, le hall et la salle Savorgnan de son bâtiment emblématique.

Comme tous les ans déjà, l'appel à candidatures lancé par l'IFC a permis de sélectionner un éventail riche et varié d'artistes, dont certains feront leurs débuts sur la scène au cours de cette soirée du 21 juin. Au programme, musiciens solo et groupes couvrant les styles rumba, hip-hop, jazz, folk, salsa, reggae, gospel, traditionnel-moderne, percussions et slam.

Parmi les talents à savourer, on notera la présence de Jessy B, David Chakalewa, compagnie Musée d'arts, groupe Breil, Folk sanza, TH musika, Les fantastiques, Roxy le padré, MG One, L'enfant béni, Sam Chilson, Le collectif real hip hop, Felia Makinou, John Brown, Mr Totem, Groove, etc.

Cette année encore, l'IFC confirme son ambition qui est d'offrir un accès libre et gratuit à la musique, à la fois pour les talentueux amateurs et professionnels, dans le cadre d'une fête célèbre dans le monde entier. Le concept « Faites de la musique ! », lancé en 1975 par l'Unesco, a encouragé les artistes au fil des ans à se produire dans les espaces publics. En 2025, cette tradition se déploie dans une centaine de pays, dans une ambiance de convivialité et de partage, mais aussi comme une occasion unique de promouvoir la diversité culturelle. En effet, à Brazzaville, tout comme à Paris, Kinshasa, Dakar ou New York, le 21 juin est un jour de rencontre entre cultures, générations et styles artistiques.

Par ailleurs, cette célébration contribue à renforcer le tissu local, notamment dans le secteur de la musique. La participation d'artistes locaux sur plusieurs scènes gratuites renforce l'attractivité culturelle de la capitale. Ce rassemblement à l'IFC se veut, entre autres, un soutien aux artistes musiciens et slameurs, offrant des opportunités de visibilité et d'échanges. A cela s'ajoute le fait qu'en s'alignant au mouvement mondial de la fête de la musique, Brazzaville affirme sa place sur la scène culturelle planétaire.

Notons que la fête de la musique est bien plus qu'un simple concert : c'est un pont entre art local et mouvement culturel international, une scène ouverte à tous et un moment de célébration collective dans un esprit festif et inclusif. Un rendez-vous culturel incontournable à ne pas manquer ce samedi à l'IFC de Brazzaville !