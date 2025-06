La septième session du Conseil d'établissement de l'hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire, tenue le 17 juin dans la salle de conférence dudit hôpital sous la présidence de son directeur général, Lambert Chakirou, a pris fin par l'adoption de plusieurs délibérations visant l'amélioration des offres de soins et le bon fonctionnement de cette plus grande structure sanitaire de la ville océane.

La septième session du Conseil d'établissement, prélude au comité de direction à venir, a permis aux conseillers de passer en revue les questions concourant au bon fonctionnement de l'hôpital afin de mieux servir les patients et d'émettre des suggestions que devront examiner le comité de direction. « Pendant cette session, nous allons examiner les actions réalisées et définir les orientations futures en vue de préparer le prochain comité de direction. Vos idées et suggestions précieuses vont enrichir nos réflexions et améliorer nos pratiques », a dit Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé en ouvrant les travaux.

Ainsi, après débats et échanges constructifs, les participants ont pris plusieurs délibérations et recommandations. Au nombre de celles-ci figurent le projet portant rapport d'activité 2024, le projet portant plan de travail budgétisé exercice 2025, le projet portant compte administratif exercice 2024, le projet portant compte de gestion exercice 2024, le projet portant budget exercice 2025. Les recommandations prises sont le projet portant organisation de la commission administrative paritaire, le projet portant révision de la convention collective applicable aux agents de l'Hôpital général Adolphe-Sicé.

« Vous avez marqué votre présence auprès des personnes que nous aidons à recouvrer leur santé en leur apportant réconfort, espoir et soutien concret. Toute la journée, nous avons travaillé intensément. Des heures durant, nous avons par la motivation et l'engagement de tous pu réaliser le bilan de l'année écoulée et dessiner de nouveaux projets que nous soumettrons à la prochaine session du comité de direction de l"hôpital général Adolphe-Sicé de Pointe-Noire », a conclu Lambert Chakirou à la fin du Conseil d'établissement.