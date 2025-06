Congo-Brazzaville: Banque africaine de développement - Les assemblées annuelles prévues en 2026 à Brazzaville

Dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) qui se tiendront en mai 2026 à Brazzaville, une délégation de cette institution bancaire africaine conduite par le secrétaire général, le Pr Vincent O. Nmehielle et le directeur général Dr Léandre Bassolé, a eu le 18 juin des entretiens avec le deuxième vice-président du Conseil municipal et départemental de Brazzaville, Emma Clesh Atipo Ngapi.

Les deux parties ont passé en revue les questions liées à l'organisation des assemblées annuelles de la BAD de 2026. « Nous sommes venus saluer le vice-maire et lui annoncer la tenue à Brazzaville, en mai 2026, des assemblées annuelles de la BAD. Nous lui avons demandé de nous offrir les clés de sa ville pour que nous puissions continuer les consultations auprès des ministres congolais concernés par des questions financières et bancaires », a expliqué le Pr Vincent O. Nmehielle à la presse à la fin des échanges.

A la question de savoir si Brazzaville est prête à accueillir un si grand événement au regard des contraintes logistiques, Vincent O. Nmehielle a répondu : « Le Congo est habitué à accueillir les grands événements et les assemblées annuelles de la BAD ne font pas exception ».

Précisons que la BAD est une institution financière multinationale de développement, établie dans le but de contribuer au développement et au progrès social des États africains. Elle a été fondée en 1964. En ce qui concerne la République du Congo, la BAD intervient dans deux domaines stratégiques prioritaires, à savoir le développement des infrastructures durables en soutien au renforcement des chaînes de valeur à forte potentialité de croissance ainsi que l'amélioration du capital humain et de la gouvernance économique et financière en appui au climat des affaires.

Selon la BAD, le principal défi de développement du Congo est sa forte dépendance au secteur pétrolier et la faible transformation structurelle de son économie. Ce principal défi de développement est exacerbé par plusieurs autres défis sous-jacents, notamment les déséquilibres macroéconomiques, les questions d'endettement, la participation limitée du secteur privé national à l'économie, les goulots d'étranglement dans les infrastructures, la faible qualité des compétences et la faiblesse des cadres institutionnels.

Ces défis, estiment les experts de la BAD, ont été aggravés par la pandémie de covid-19 et le conflit né de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, auxquels il faut ajouter les effets des changements climatiques. Pour relever ces défis, ont-ils expliqué, l'objectif global du nouveau Document de stratégie pays 2023-2028 est de soutenir la transformation structurelle de l'économie et une croissance forte, diversifiée, inclusive et durable.