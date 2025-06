Gambie: Les députés critiquent le ministre des finances pour les lacunes du rapport sur le budget et le retard dans sa presentation

Les membres du Parlement ont exprimé leur vif mécontentement concernant la soumission tardive du document d'appui et ont critiqué le manque d'informations détaillées de la part du ministre des Finances sur la manière dont le budget a été exécuté dans les différents ministères et départements.

Les commentaires des législateurs font suite à la présentation par le ministre des finances et de l'économie, Seedy Keita, du Rapport Ministériel Oral sur la mise en oeuvre et le suivi du budget annuel, lundi.

Ce rapport, censé fournir des informations sur le processus de décaissement et de supervision des allocations approuvées, aurait été soumis quelques minutes seulement avant la présentation du ministre, un acte que de nombreux législateurs ont condamné comme étant inacceptable.

L'honorable Sainey Jawara, député de Bas-Saloum, a déclaré : « Le document nous a été soumis dix minutes avant la présentation du ministre. Cela est incompréhensible et ne devrait nullement être toléré, » a-t-il déclaré. « Le budget est un budget dédié aux ministères et agences départementales. Nous attendons du ministre une explication sur les montants alloués aux ministères ainsi que sur l'utilisation de ces fonds par les ministères. Nous avons reçu des plaintes de ministères qui n'ont pas reçu leurs allocations. Cela contredit les affirmations du ministre. »

Fatoumatta Njai, députée de Banjul Sud, a également souligné que la mise en oeuvre et le suivi devraient être des aspects primordiaux du rapport. Elle a exhorté le ministre à fournir un inventaire complet des dépenses de chaque ministère afin de permettre aux commissions d'effectuer un contrôle adéquat.

« Nous devons nous assurer que les allocations approuvées sont accordées en conséquence. Sans inventaire complet, nos fonctions de contrôle sont compromises, » a-t-elle déclaré.

Lamin Ceesay, député de Kiang West, a affirmé que le rapport manquait de substance et ne faisait qu'énumérer de simples chiffres.

« On nous présente toujours des chiffres lors des sessions budgétaires et des rapports de mise en oeuvre. Il est temps de passer à des rapports basés sur l'impact. Nous devons comprendre comment les fonds ont été déboursés, comment ils ont été utilisés et quel est l'impact réel sur la population, » a déclaré Mr Ceesay.

« Cela empêchera les ministères de continuer à se plaindre de ne pas avoir reçu leurs allocations appropriées. »

D'autres membres ont insisté sur l'amélioration de la transparence et de la responsabilité dans les processus de gestion des finances publiques du pays, un nombre important exigeant des soumissions en temps voulu et des rapports détaillés et axés sur l'impact, et ce, afin de garantir que les fonds sont utilisés efficacement pour le développement national.