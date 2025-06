Sénégal: Mbour - Mise en service d'un poste électrique et réception d'un laboratoire mobile de détection de défauts

Le directeur des équipements et réseaux à la Senelec Djiby Dieng, a procédé, mercredi soir à Mbour, à la mise en service officielle d'un poste électrique ATR et à la réception d'un laboratoire mobile de détection de défauts, offert par l'agence d'exécution de la coopération financière allemande (KFW), a constaté l'APS.

La cérémonie de mise en service de ce poste électrique et de réception de ce laboratoire s'est déroulée en présence de Elhadj Djiby Bocoum, sous-préfet de Sindia, de Michael Wehinger, directeur Afrique de l'Ouest de KFW, du maire de Saly Ousmane Guèye, de responsables coutumiers, entre autres.

"Ce poste est un maillon essentiel dans la chaîne de distribution électrique, car il assurera désormais une répartition optimale de l'énergie issue du poste source de Malicounda vers des zones à forte consommation, telles que Mbour centre, Saly, Ngaparou, Somone et environs", a expliqué Djiby Dieng, ajoutant que "ce nouveau poste est une réponse à une demande de plus en croissante des populations".

L'appareillage ATR est surtout utilisé pour la distribution moyenne tension.

L'installation est équipée de "deux cellules interrupteur, trois cellules disjoncteur, une cellule de couplage de barres, d'interrupteur-fusible de protection, d'un transformateur de 630 kVA, d'un tableau de distribution TIPI 8-1200 et de disjoncteurs 630A avec protection de type départ HTA", a détaillé M. Dieng.

Il a précisé que ce poste est réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de promotion de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie, à travers la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne, avec un financement de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA accordés à l'Etat du Sénégal, par le biais de l'Agence d'exécution de la coopération financière allemande (KFW).

"C'est un joli symbole de la coopération Sénégalo-allemande. Un symbole de l'amitié entre les deux peuples", a magnifié Michael Wehinger, directeur Afrique de l'Ouest de KFW.

"La mise en service du nouveau poste ATR de Mbour, va permettre de renforcer la sécurité dans les communes de Mbour et de Malicounda, plus particulièrement dans les sites touristiques de Saly, Ngaparou, Campement Nguékokh, Pointe Sarène, Somone et dans la ville religieuse de Popenguine", s'est réjoui Elhadj Djiby Bocoum, sous-préfet de Sindia.

Lors de cette cérémonie, le directeur des équipements et réseaux à la Senelec, Djiby Dieng a aussi réceptionné un véhicule laboratoire mobile de détection de défauts, offert par le partenaire KFW.

"Ce véhicule ultra moderne va transformer notre approche de la maintenance des réseaux souterrains", s'est félicité M. Dieng.

Selon lui, ce laboratoire mobile va permettre "une détection des pannes 5 fois plus rapide, une réduction de 70 % des délais de réparation, une meilleure qualité de service pour les clients et une mobilité accrue, avec possibilité d'intervention sur tout le territoire".