Sénégal: Pollution plastique - Un traité international 'juridiquement contraignant' en gestation (officiel)

Hann Bel-air — Un traité international sur la pollution plastique, qui sera juridiquement contraignant, est en cours d'élaboration sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, a annoncé mercredi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall.

"Le Sénégal participe activement, sous l'égide des Nations unies, aux négociations d'élaboration de ce traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de commémoration décalée de la 53e édition de la Journée mondiale de l'Environnement (JME) placée sous le thème "Mettre fin à la pollution plastique".

"Ce traité que nous espérons voir être finalisé cette année représentera une avancée majeure et couvrira l'ensemble du cycle de vie du plastique", a-t-il souligné, expliquant que "la reconnaissance de la pollution plastique a poussé la communauté internationale a une prise de conscience sans précédent".

"Nous demeurons convaincu qu'un cadre juridique international est indispensable pour harmoniser les efforts mondiaux, faciliter le transfert de technologies, mobiliser des financements et garantir une action cohérente et coordonnée face à un problème qui transcende les frontières nationales", a-t-il encore relevé en présence du maire de la commune de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, et des partenaires techniques au développement.

Au plan national, il a assuré que l'Etat du Sénégal a pris des engagements fermes face à la pollution plastique, notamment avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique qui travaille sans relâche à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques plus ambitieuses sur la base des orientations de la loi sur le plastique.

"Nous sommes en train de promouvoir une stratégie de gestion des déchets plastiques qui intègrera toutes les étapes du cycle de vie des produits plastiques", a notamment indiqué le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique,.

"Nous entendons ainsi renforcer dans cette dynamique, notre partenariat avec le secteur privé, pour stimuler l'innovation et l'investissement dans les filières de recyclage performantes à travers des mesures incitatives", a-t-il dit.

Fodé Fall a également signalé que des projets pilotes de collecte sélective et de valorisation des plastiques, comme le Projet de gestion de la santé environnementale et la pollution en Afrique (PGSENPA), sont en cours de déploiement dans plusieurs localités du pays.

De plus, a-t-il poursuivi, la sensibilisation et l'éducation sont au coeur de la stratégie nationale de lutte contre la pollution plastique.

Il a annoncé à cet effet le lancement dans les semaines à venir d'un important projet intitulé "Solutions durables à la pollution plastique au Sénégal" avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Fodé Fall a rappelé, à cette occasion, que mettre fin à la pollution plastique n'est pas de la seule responsabilité du gouvernement. "C'est un défi collectif qui exige l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi, je lance un vibrant appel aux composantes de la société à s'impliquer dans la lutte contre la pollution plastique", a-t-il exhorté.

Il a également invité les industries et le secteur privé à jouer pleinement leur partition, en cessant de produire des plastiques inutiles et difficiles à recycler et à privilégier des matériaux bio dégradables.

La transition vers une économie circulaire offre des opportunités économiques réelles, a-t-il rappelé, invitant les collectivités territoriales à renforcer leurs systèmes de collecte des déchets avec le soutien de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et soutenir les initiatives locales de valorisation des déchets et d'économie sociale et solidaire.

"Aux partenaires techniques, a-t-il lancé, nous avons besoin de votre appui dans la recherche de financement et votre plaidoyer pour développer des technologies innovantes et mettre en oeuvre des projets structurants qui génèrent un impact durable".

L'officiel estime que la pollution plastique est un défi majeur mais pas une fatalité. Selon lui, "en travaillant ensemble, en adoptant des comportements plus responsables, nous pouvons inverser collectivement la tendance et bâtir une planète propre et un avenir durable où le plastique ne sera plus une menace, mais une ressource gérée avec sagesse".

Une exposition sur la pollution plastique et le recyclage, un sketch de sensibilisation, et des tables bancs offertes à la commune de Hann Bel air figurent également parmi les activités de cet évènement de commémoration.