Sénégal: Dakar abrite la 3ème édition du festival international du théâtre et de l'humour

Dakar — La 3ème édition du Festival international Dakar théâtre et humour (FIDATH), prévue du 18 au 21 juin ouvert, reste une passerelle de rencontres, des partages et d'échanges entre acteurs de ce secteur, a déclaré mercredi son initiatrice, l'artiste comédienne Yacine Sané.

"Nous voici cultivant ensemble un espace de rencontres, de partages et d'échanges, faisant ainsi de ce festival une passerelle", a dit Mme Sané, lors de la cérémonie du lancement officiel.

Ce festival qui se déroule durant quatre jours, enregistre la participation de plusieurs artistes et compagnies théâtrales venus de Dakar, de Saint-Louis, du Mali et de la République du Congo. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de cette édition.

Le festival a été lancé avec le spectacle intitulé "Ndagne Demba", qui est une tropicalisation de la pièce "George Dandin ou le mari confondu", écrite par le dramaturge français Jean-Baptiste Poquelin dit "Molière" en 1668. Ce spectacle d'environ une heure, qui s'est déroulé sur trois actes, déconstruit un concept social rattaché au luxe et attribué aux nantis. Il a été présenté par la compagnie "MULTIKULTUR" de Dakar.

Le thème de cette édition "+Femmes, intégration, souveraineté africaine+ symbolise non seulement les victoires des femmes africaines, mais aussi leur rôle central dans la construction d'une Afrique unie et souveraine", selon Yacine Sané.

Pour elle, l'idée serait d'agir non seulement sur la valorisation des arts thématiques et la sensibilisation du public, mais aussi sur le renforcement des capacités des acteurs, la promotion de la culture africaine, des liens régionaux, ainsi que la matérialisation des collaborations.

"Organiser un événement d'une telle envergure, et ce pour la troisième fois, témoigne d'un engagement et d'une détermination envers la promotion des arts de la scène, notamment du théâtre et de l'humour au Sénégal, et bien entendu en Afrique, puisqu'à chaque édition des pays frères sont invités", a soutenu le nouveau directeur des arts, Hugues Diaz.

Le théâtre et l'humour sont des ponts reliant les peuples et des miroirs reflétant non seulement les sociétés, mais aussi leurs "joies, leurs peines ainsi que leurs aspirations communes", a-t-il ajouté.