Afrique: L'Éthiopie accueillera la 10e Journée africaine de la fonction publique.

<strong>Addis-Abeba, le — La 10e Journée continentale africaine de la fonction publique (JCAP) se tiendra du 21 au 23 juin 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie.

L'événement est organisé par l'Union africaine et la Commission de la fonction publique d'Éthiopie, sous le thème « Renforcer l'agilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques en matière de prestation de services ».

S'inscrivant dans le thème général de l'UA pour 2025 : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », ce thème repose sur l'idée que des institutions publiques fortes et adaptables sont essentielles pour lutter contre les injustices historiques en Afrique et promouvoir la résilience à long terme.

Les séquelles persistantes du colonialisme, de l'esclavage, de l'apartheid et de la marginalisation systémique ont engendré d'importantes inégalités socio-économiques qui entravent durablement le développement inclusif sur tout le continent.

Les institutions publiques jouent un rôle crucial pour remédier à ces déficiences historiques en matière de prestation de services, en promouvant des réformes politiques approfondies, en garantissant une distribution équitable des services et en encourageant une gouvernance réactive et inclusive.

En renforçant leur agilité et leur résilience, les institutions publiques peuvent propulser avec succès le programme de transformation et créer un avenir plus équitable pour tous les Africains et la diaspora africaine mondiale.

S'adressant aujourd'hui à la presse, la Commissaire à la fonction publique, Mekuria Haile, a souligné que le partage d'expériences entre les pays membres, la discussion sur les questions visant à créer une institution solide, la création d'une institution capable d'assurer le suivi, la conception d'un cadre politique inclusif et la résolution des problèmes figurent parmi les objectifs.

Plus de 1 200 participants venus de toute l'Afrique et d'ailleurs sont attendus pour participer aux discussions et activités visant à transformer la fonction publique.

Le commissaire a ajouté que l'APSD encourage la réflexion sur la mission, les défis et les réalisations de la fonction publique et favorise l'innovation et l'efficacité dans la prestation de services.

Organisée aux niveaux national et continental, la 10e APSD continentale vise à capitaliser sur les succès passés en mettant l'accent sur la promotion de la justice et des réparations afin de renforcer la résilience de l'Afrique.

En mettant l'accent sur la justice et les réparations, l'APSD vise à remédier aux injustices historiques et aux inégalités systémiques qui entravent le progrès, favorisant ainsi une société plus équitable et plus résiliente.

Par conséquent, cette orientation encourage les institutions publiques à mettre en oeuvre des politiques transformatrices qui privilégient l'engagement citoyen, la transparence et une gouvernance réactive, contribuant ainsi à la croissance socio-économique et à la stabilité à long terme de l'Afrique.

La mise en oeuvre réussie du thème APSD 2025 devrait aboutir à des cadres institutionnels renforcés et inclusifs qui soutiennent efficacement les processus de justice et de réparation, en mettant l'accent sur la lutte contre les inégalités systémiques affectant les groupes marginalisés, notamment les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les communautés rurales, a-t-on appris.