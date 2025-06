São Tomé and Príncipe: Le pays lutte pour une fin totale du paludisme

São Tomé et Principe a accompli des progrès remarquables dans la lutte contre le paludisme. Au cours des cinq dernières années, seuls deux décès liés au paludisme ont été enregistrés dans le pays selon le rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Au cours du premier trimestre 2025, le pays d’Afrique Centrale São Tomé et Principe a enregistré 1293 cas de paludisme et aucun décès. La région autonome de Principe, la plus petite des deux îles principales qui forment São Tomé et Principe, n'a enregistré que trois cas de paludisme en mars 2025, contre neuf au cours de la même période l'année précédente. Ces avancées sanitaires ont été saluées par l’OMS.

Compte tenu de ces progrès, le Programme national d'élimination du paludisme (PNEP), avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dirige les efforts visant à sensibiliser les communautés et à maintenir l'attention sur les défis à relever pour mettre fin au paludisme.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Le pays, avec le soutien de l'OMS, a élaboré un nouveau plan pour la période 2023-2027. Ce plan vise à atteindre zéro cas de paludisme autochtone dans le district de Caué et dans la région autonome de Principe, et moins d'un cas de paludisme autochtone dans les cinq autres districts de São Tomé d'ici à 2027.

« Cet objectif ne peut être atteint qu'en renforçant la surveillance de la maladie, en mettant en œuvre une bonne stratégie de surveillance, en garantissant la qualité des diagnostics de laboratoire, en mettant en œuvre le traitement correct de tous les cas de paludisme et en assurant des interventions intégrées de lutte antivectorielle », a déclaré Jessica Veiga Soares, responsable de la santé publique et de la lutte contre les maladies au bureau de l'OMS à São Tomé et Principe.