Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 juin 2025

revue de presse

São Tomé and Príncipe : Le pays lutte pour une fin totale du paludisme

São Tomé et Principe a accompli des progrès remarquables dans la lutte contre le paludisme. Au cours des cinq dernières années, seuls deux décès liés au paludisme ont été enregistrés dans le pays selon le rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Au cours du premier trimestre 2025, le pays d’Afrique Centrale São Tomé et Principe a enregistré 1293 cas de paludisme et aucun décès. La région autonome de Principe, la plus petite des deux îles principales qui forment São Tomé et Principe, n'a enregistré que trois cas de paludisme en mars 2025, contre neuf au cours de la même période l'année précédente. Ces avancées sanitaires ont été saluées par l’OMS.

Compte tenu de ces progrès, le Programme national d'élimination du paludisme (PNEP), avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dirige les efforts visant à sensibiliser les communautés et à maintenir l'attention sur les défis à relever pour mettre fin au paludisme. (Source allAfrica)

La Côte d’Ivoire développe la livraison de produits de santé par drones

Quelque 300 hôpitaux et lieux de santé du centre du pays utilisent aujourd’hui ces appareils électriques et autonomes. L’entreprise américaine Zipline s’engage à ce que la livraison ait lieu en moins d’une heure.

Le docteur Ibrahima Koné n’a plus besoin de lever la tête pour savoir qu’un drone approche de l’hôpital de Bouaflé, qu’il dirige. Désormais, il reconnaît l’arrivée de ces engins à leur léger vrombissement, lorsqu’ils survolent son établissement de la ville du centre de la Côte d’Ivoire. « Nos patients aussi les repèrent à l’oreille. Ils savent que des traitements sont en train d’arriver et se disent : “C’est peut-être pour moi !” », poursuit le médecin. (Source Lemonde Afrique)

Soudan du Sud : La musique rapproche les communautés

Au Soudan du Sud, la musique tente de réunir ceux que les conflits ont divisé.

Consciente de ce pouvoir, la mission de maintien de la paix des Nations Unies (MINUSS), en collaboration avec l’UNESCO, a organisé un concert à Malakal, dans l’État du Haut-Nil, une région fortement touchée par les récents conflits. Cette initiative visait à favoriser la réconciliation et à restaurer la confiance entre les habitants.

En tête d’affiche, le célèbre musicien sud-soudanais Emmanuel Kembe a attiré des milliers de personnes venues célébrer un moment de répit. À travers la musique, le public a renoué avec son identité collective et retrouvé l’espoir d’un avenir pacifique. (Source Africanews)

Cameroun : Le parti d’opposition SDF dénonce la destruction de son siège régional à Yaoundé

Le parti camerounais d’opposition Social Democratic Front (SDF) a dénoncé la destruction « arbitraire » d’une partie de ses locaux régionaux mercredi 18 juin à Yaoundé. Alors que la formation avait installé un « call centre » dans le quartier Olézoa pour mobiliser les électeurs en vue de la présidentielle d’octobre, le bâtiment l’abritant a été démoli, selon le parti.

Un officier supérieur de la gendarmerie nationale a revendiqué la propriété du titre foncier.

Pour le vice-président du SDF Louis-Marie Kakdeu, c'est une destruction « illégale », « sans préavis » qui constitue « un acte d'intimidation ». Selon lui, il s’agirait d’une manœuvre pour empêcher son parti d’aller vers la présidentielle. (Source RFI)

Fonds ARAF II : Le Maroc dans le top 5 des pays éligibles

Le Maroc a été sélectionné parmi les cinq pays bénéficiaires du deuxième cycle de financement de l’Acumen Resilient Agriculture Fund (ARAF II).

Ce fonds de capital-risque est doté de 132 millions de dollars, soit environ 122,9 millions d’euros.

En misant sur les entreprises locales et la digitalisation des services, le pays renforce son orientation vers une agriculture durable, inclusive et technologiquement connectée (Source apanews)

RD Congo : 55 blocs pétroliers ouverts à l’exploration

La République démocratique du Congo (RDC) relance avec vigueur son secteur pétrolier. Le gouvernement a récemment franchi un cap décisif avec 52 nouveaux blocs pétroliers ouverts à l’exploration, portant le total à 55 concessions disponibles.

Cette initiative selon les autorités congolaises traduit une volonté ferme de moderniser le secteur à travers un code réformé des hydrocarbures visant à exploiter pleinement le potentiel énergétique du pays, longtemps concentré sur ses ressources minières.

Le redéploiement stratégique de ces blocs a été accompagné d’un travail de « détoxification » . Toutes les zones protégées, y compris les tourbières, précieuses pour la régulation climatique mondiale, ont été exclues des périmètres concernés. (Source Africa 24)

Niger : L’Université Abdou Moumouni de Niamey lance sa première unité de production d’engrais

L’Université Abdou Moumouni de Niamey vient de franchir un cap important en inaugurant sa première unité locale de production d’engrais. Mise en place par l’Institut des Radio-Isotopes (IRI), cette installation vise à répondre à l’urgence de fertiliser les sols dégradés tout en stimulant une agriculture durable dans un pays fortement touché par la pauvreté des terres et la crise climatique.

Le projet, porté par des chercheurs locaux, ambitionne de produire des fertilisants adaptés aux besoins spécifiques des sols nigériens. Le recteur de l’université, le professeur Moussa Baraze, salue une initiative « innovante et durable », soulignant qu’en plus d’améliorer les rendements agricoles, cette unité créera des opportunités d’emploi qualifié et renforcera les capacités nationales en matière de recherche appliquée. (Source Africapresse)

Basket/Affaire du refus de visas : Le Premier sénégalais annule le stage des Lionnes initialement prévu aux Etats-Unis !

Le Premier Ministre Ousmane Sonko est sorti du silence après le problème de refus de visas de l’Ambassade des Etats-Unis de certains membres de la délégation sénégalaise de l’équipe nationale de basket féminine pour les besoins du stage initialement prévu au pays de l’Oncle Sam. Le Chef du gouvernement s’est prononcé depuis son compte Facebook à travers un message où il rappelle les principes du nouveau régime quant à la souveraineté.

Dans un communiqué parcouru par Wiwsport sur sa page Facebook, le Premier Ministre Ousmane Sonko a réagi au refus de délivrance de visas à plusieurs membres de l’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal. Alors qu’une issue heureuse était attendue d’ici lundi pour voir l’ensemble de la délégation sénégalaise prendre la direction des Etats-Unis pour les besoins du stage, le Chef du gouvernement a indiqué qu’il a donné instruction au Ministre des Sports « d’annuler purement et simplement le stage de préparation de dix jours, initialement prévu aux États-Unis d’Amérique ». (Source Wiwsport)

Togo : L'ANC dénonce un “désordre électoral”

À quelques jours du lancement officiel de la campagne pour les élections municipales prévues le 17 juillet prochain, l’Alliance nationale pour le changement (ANC) hausse le ton.

Le parti de l’opposition réclame en urgence une réforme en profondeur du code électoral et une recomposition « intégrale et inclusive » de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Dans une déclaration rendue publique jeudi, Jean-Pierre Fabre, président de l’ANC, estime que l’actuelle configuration de la Commission ne reflète pas la nouvelle architecture parlementaire bicamérale, issue des récents changements institutionnels. (Source togonews)

En Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra freine le départ des Russes de Wagner

Alors que la Russie veut favoriser le remplacement du groupe Wagner par le dispositif Africa Corps, plus encadré par son ministère de la Défense, le président centrafricain tente depuis plusieurs mois de maintenir au maximum le système existant et les hommes qui le composent. Coulisses.

La visite, le 1er mars dernier, de Iounous-Bek Evkourov, vice-ministre russe de la Défense, n’a pas suffi. En Centrafrique, Africa Corps n’a toujours pas remplacé Wagner. Et pour cause : le groupe naguère financé par Evgueni Prigojine a un soutien de premier plan à Bangui, en la personne du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. (Source Jeune Afrique)