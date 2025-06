Guinée: La Direction générale des élections, un coup de Doumbouya?

analyse

Le 14 Juin 2025, le Général Mamadou Doumbouya a signé un décret qui rétablit la direction générale des élections, chargée de l’organisation des élections en Guinée, qui du coup fait disparaitre la Commission électorale nationale indépendante, qui depuis 18 ans, était chargée de l’organisation du processus électoral, après de longue lutte, des partis politiques et de la société civile, contre le régime de feu le président Lansana Conté foncièrement contre le vocable « indépendant ».

En signant ce décret du 14 Juin, c’est comme qui dirait que le Général Président du CNRD faisait un rétropédalage en confiant la responsabilité de l’organisation du processus électoral à une direction sous la tutelle du ministère de l’administration territoriale, et donc non réputée indépendante aux yeux de l’opposition et d’une partie de la société civile.

A trois mois du référendum du 21 Septembre 2025, les doutes semblent peser sur la crédibilité du nouvel organe de gestion des élections dont la structuration n’est pas encore connue.

Pour rappel, il faut dire que la CENI qu’on vient de remplacer par la DGE a été créé depuis le 29 Octobre 2007, et fut dirigée alors par un membre de la société civile issue du Conseil National des Organisations de la Société (CNOSC).

Il faut toutefois préciser que même si la CENI avait été présentée comme une avancée démocratique par certains, et le retour à la DGE comme un recul, il n’en reste pas moins que la défunte CENI a trainé une réputation couverte de contestation et de suspicion.

L’on se souvient des accusations de fraude portées contre elle par l’ancien président Alpha Condé lors du 1er tour de l’élection présidentielle de juin 2010, dont le second tour fut finalement, organisée par un général malien Toumani Sangaré, mandaté par les partenaires extérieures, la francophonie notamment, et qui fut remporté par le même Alpha Condé.

Passé cet épisode, il faut aussi noter que la présidence de la CENI a été émaillé d’un fort taux de Turn Over, avec 6 présidents qui se sont succédés à la tête de la commission depuis sa création d’une part, et d’autre part, par une crise de confiance qui n’a pas cessé jusqu’au coup d’état qui porté au pouvoir le Général Doumbouya en septembre 2021.

Ce vice « congénital » de la confiance dans une structure supposée arbitrer le jeu électoral, et l’incapacité des acteurs politiques à s’entendre, ne sont-ils pas les causes qui ont sous tendu à la suppression pure et simple de la CENI ? La question reste posée même si du côté des politiques, ils y voient l’aboutissement d’un processus de confiscation du pouvoir, qui a pris racine dans les récentes mesures drastiques de dissolution/ suspension des partis politiques, de musèlement des médias, et d’embastillement d’opposants.

Ce que l’on sait, c’est que la direction générale des élections (DGE) dont l’annonce de la création a été faite, devrait en principe être composée que par des agents de l’administration. Est-ce qu’elle exclut d’office la création d’un organe de supervision et de contrôle ? Quelle sera sa mission et ses tâches dans le processus électoral ? Ce sont autant de questions que l’on peut se poser, d’autant que dans d’autres pays on a vu la coexistence d’une direction générale des élections, et d’un organe de supervision et de contrôle du processus électoral (CENA au Sénégal).

La publication du décret de création de la DGE ne saurait tarder, attendons de voir.