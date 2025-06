Sénégal: Appel public à l'épargne, un tournant vers une finance inclusive (DG CGF Bourse)

Dakar — Le nouvel emprunt obligataire du Trésor public sénégalais par appel à l'épargne public marque un tournant vers une finance publique inclusive, accessible et porteuse de développement, a affirmé, jeudi, le Directeur général de CGF Bourse, Kalidou Diallo.

"Ce que nous lançons ici, ce n'est pas une simple opération technique. C'est un pacte entre l'État et les citoyens, entre les institutions publiques et les investisseurs privés, entre la finance et le développement", a-t-il déclaré lors du lancement officiel de l'emprunt de 300 milliards FCFA par appel public à l'épargne au Musée des Civilisations noires.

M. Diallo a souligné que l'obligation a été conçue pour répondre à quatre exigences fondamentales : accessibilité, sécurité, rentabilité et impact. Elle est ouverte à tous les citoyens, y compris ceux de la diaspora, avec un ticket d'entrée dès 10 000 FCFA, a-t-il précisé.

L'émission obligataire, selon lui, démontre aussi la confiance de l'État dans la solidité du marché financier régional, qui est aujourd'hui "moderne, encadré, digitalisé et crédible".

"Le progrès économique ne se délègue pas, il se construit ici, avec nos institutions, nos talents et notre épargne", a-t-il insisté, appelant citoyens, entreprises et investisseurs à faire de cet emprunt un acte de citoyenneté économique.

Revenant sur le rôle de CGF Bourse, arrangeur et chef de file de l'opération, il a réaffirmé son engagement à bâtir une finance "accessible, responsable et engagée", au service du développement national. "Ce que nous lançons, c'est un signal, un levier, une étape vers une finance utile, ancrée et pleinement mobilisée", a-t-il dit.

S'appuyant sur le slogan "Sénégal mo woté", Kalidou Diallo a conclu que cet appel à l'épargne est avant tout "un appel du Sénégal, un appel à bâtir ensemble un avenir plus souverain et solidaire".

Pour sa part, le directeur général adjoint de la clientèle entreprises et paiements de la Société générale Sénégal, Nicolas Tauvel, a réaffirmé également son engagement à soutenir la nouvelle opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne lancée par le Trésor public, en appelant ses clients, particuliers, entreprises et institutions à y souscrire massivement.

La banque, co-arrangeur et co-chef de file de cette émission, aux côtés de CGF Bourse, vise à contribuer à la mobilisation de 300 milliards de francs CFA pour financer les projets structurants de l'État du Sénégal dans le cadre du plan "Sénégal Vision 2050 ".

Forte du succès d'une première levée de fonds de plus de 400 milliards FCFA en mars dernier, la Société générale entend mobiliser à nouveau l'ensemble de ses ressources commerciales pour faire de cette nouvelle émission "un grand succès national", a assuré M. Tauvel.

Il a mis en exergue le caractère citoyen et inclusif de cette opération, notamment à travers la tranche A de 20 milliards FCFA sur 3 ans, ouverte à tous les citoyens à partir de 10 000 FCFA, avec un rendement annuel attractif de 6,40 %, défiscalisé pour les entreprises.

"Toute contribution, aussi modeste soit-elle, fera de cette opération un succès", a-t-il souligné, appelant les 260 000 clients particuliers et 2 500 clients entreprises de la banque à prendre contact avec leurs conseillers ou agences, ainsi qu'avec la SGI Société Générale Capital Securities West Africa, pour effectuer les démarches de souscription.

La Société Générale s'est engagée à accompagner chaque souscripteur, de l'ouverture du compte-titres jusqu'à la souscription effective. M. Tauvel a réitéré l'entière mobilisation du groupe aux côtés de CGF Bourse et des autorités sénégalaises pour le succès de cette initiative financière.