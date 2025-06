Sénégal: Les pôles de Diamniadio et du Lac Rose forment un équilibre (délégué général)

Diamniadio — Les pôles de Diamniadio et du Lac Rose ne s'opposent pas mais se complètent en formant un équilibre, à la fois économique, environnemental et humain, a précisé, jeudi, le Délégué général à la Promotion des Pôles urbains.

Selon Bara Diouf, "ces deux pôles forment un équilibre à la fois économique, environnemental et humain. Un équilibre entre l'effervescence métropolitaine et l'ancrage territorial, entre technologie et inclusion, entre croissance et durabilité. Ils ne s'opposent pas, ils se complètent".

S'exprimant lors de la Journée des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose, il a expliqué que la DGPU partageait "la vision commune" du gouvernement pour un Sénégal "mieux aménagé, mieux planifié, plus résilient, plus équitable et plus innovant".

Le thème de l'évènement, "Sénégal 2050-Vers des villes nouvelles, intelligentes et inclusives : les leçons apprises des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose" s'inscrit dans cette dynamique, a estimé M. Diouf.

Cette journée a permis de partager le Plan stratégique de développement 2025-2029 de la DGPU, un référentiel qui formalise sa vision, ses axes stratégiques d'intervention, ses objectifs et actions prioritaires. Elle a également permis de valoriser les projets déjà implantés de même que les réussites engrangées, indique-t-on.

Bara Diouf a ainsi souligné que la métropole dakaroise concentre aujourd'hui près du quart de la population nationale sur moins de 0,3 % du territoire.

"Cette pression urbaine, couplée à l'exode rural, à la croissance démographique et à l'impact des changements climatiques, fait peser des risques majeurs : engorgement, inégalités territoriales, exclusion spatiale, vulnérabilité écologique", a-t-il martelé.

Il a rappelé que face à cette réalité, le Sénégal a fait le choix courageux de construire de nouveaux pôles urbains pas seulement comme "une réponse à la saturation", mais comme "une ambition stratégique" pour "bâtir un nouveau modèle de développement territorial".

Dans cette perspective, "Diamniadio et le Lac Rose ne sont pas de simples projets d'aménagement mais des leviers stratégiques de transformation nationale, inscrits dans la Vision Sénégal 2050", ajoute M. Diouf.

"Un projet urbain n'a de sens que s'il est collectif. Nous devons également renforcer la communication et la sensibilisation auprès des citoyens", a déclaré le délégué général à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

Il a précisé que les autorités sont conscientes que l'aménagement d'un territoire "ne peut se limiter à la pose d'infrastructures ou à la planification technique".

Aux fins de son analyse, la dimension sociale et environnementale est "primordiale" et passe par l'intégration du logement "abordable" et l'investissement dans les infrastructures vertes, les corridors écologiques, les arbres d'ombrage, et les mobilités douces pour construire des microclimats "urbains résilients".