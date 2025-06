Sénégal: CFEE et entrée en 6ème - Le préfet de Dagana 'très satisfait' du déroulement des épreuves

Dagana — Le préfet de Dagana, Hubert Lazare Faye, s'est dit jeudi "très satisfait" du déroulement des épreuves de l'examen du Certificat fin d'études primaires (CFEE) et de l'entrée en sixième, après sa traditionnelle visite des centres de ce département.

"Nous venons d'effectuer une tournée dans les centres d'examen comme il est de coutume pour le premier jour de chaque examen, après avoir tenu une réunion du comité départemental de développement (CDD) consacrée à cet examen. Nous sommes très satisfaits du déroulement des épreuves, mais aussi du respect des dispositions prises en réunion", a déclaré Hubert Lazare Faye.

Il s'entretenait avec des journées, au terme de la tournée qu'il a effectuée dans les écoles élémentaires de Dagana et Richard-Toll, en compagnie des autorités locales et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Dagana, El Hadji Moussa Sène.

Selon le préfet, cette activité est une tournée de reconnaissance afin de voir si les principales recommandations prises lors du CDD préparatoire ont été prises en compte et exécutées au niveau des écoles et des centres d'examen.

La délégation a visité cinq écoles élémentaires de la commune de Dagana, dont Darou Salam et Alioune Sarr Mbanane, et deux autres de Richard-Toll, à savoir Khouma Mbodjène et Khouma Gallo Malick.

L'IEF de Dagana a, pour sa part, indiqué que les épreuves se passent également dans d'excellentes conditions au niveau des autres écoles du département, dont certaines ont été visitées par les sous-préfets de Mbane et de Ross-Béthio.

Le département de Dagana compte 6 000 candidats au CFEE et à l'entrée à sixième, 2 763 garçons et 3 237 filles. Ils sont répartis à travers 44 centres d'examen.