Sénégal: Le ministère de la Famille et des Solidarités concocte sa stratégie de communication

Des agents des directions et agences rattachées au ministère de la Famille et des Solidarités se sont retrouvés, jeudi, à Saly (Mbour, ouest), pour élaborer un plan de communication, permettant "une meilleure coordination et harmonisation" des actions de communication de ce département, a constaté l'APS.

Plusieurs agents issus de divers démembrements du ministère de la Famille et des Solidarités, dont des chargés de communication, ont travaillé à bâtir une stratégie de communication.

"Ce plan de communication va permettre de plancher sur les enjeux et défis de la communication, en s'appuyant sur la lettre de politique sectorielle et le référentiel Sénégal 2050, pour que toutes les propositions exposent parfaitement la vision du gouvernement", a dit Alima Camara, coordinatrice de la cellule de communication du ministère de la Famille et des Solidarités.

Selon elle, "la communication sociale, la communication de crise, la communication externe et la communication interne" seront intégrées dans cette stratégie de la communication.

"Ce qui est attendu, c'est de livrer un plan de communication qui va être un guide de travail, un outil au service du programme et des agents du ministère, pour une meilleure collaboration et exposition de nos actions auprès du public cible", a expliqué Alima Camara.

"Quand on a autant de programmes, de projets, de services, il ne peut y manquer des occasions où il faut communiquer", a noté, pour sa part, Omar Samb, conseiller technique du ministre de la Famille et des Solidarités.

"L'essentiel, pour lui, c'est de faire en sorte que [l'on atteigne] les objectifs et missions assignés au ministère, à travers une communication coordonnée."