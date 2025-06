Dakar — Le Sénégal s'est engagé dans une nouvelle trajectoire économique à travers le lancement d'une opération obligataire dépassant le cadre financier classique, a révélé, jeudi, le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor.

Amadou Tidiane Gaye faisait ainsi allusion à l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 300 milliards de francs CFA lancé par le Sénégal.

Il s'est félicité d'un "choix stratégique en mesure de bâtir un avenir plus souverain et plus compétitif". "Ce que nous lançons aujourd'hui n'est pas qu'une opération financière. C'est une trajectoire nouvelle que nous traçons ensemble, pour bâtir un avenir plus souverain, plus compétitif et plus équitable", a-t-il notamment déclaré.

Le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor présidait le lancement officiel de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne d'un montant de 300 milliards de francs CFA.

Ce mécanisme est destiné à financer des projets structurants dans les secteurs prioritaires de la loi de Finances 2025, auprès de CGF Bourse, arrangeur et chef de file de l'opération, a précisé M. Gaye, ajoutant que la période de souscription de cette opération est prévue du 19 au 30 juin 2025.

Cette opération financière offrant un "rendement attractif, un cadre fiscal avantageux et la garantie d'une signature souveraine respectée, s'adresse à tous les profils d'investisseurs, des institutions financières aux particuliers, en passant par la diaspora, à partir d'un ticket d'entrée de 10 000 francs CFA", a-t-il expliqué.

A son avis, il ne s'agit pas seulement d'un outil de financement, mais d'un accélérateur de projets structurants (infrastructures, hôpitaux, écoles, routes, agriculture, numérique...)", a-t-il souligné, appelant à une "mobilisation collective autour de cette initiative patriotique".

Poursuivant son propos, il indique que "la nouvelle émission obligataire de l'État du Sénégal constitue un levier stratégique dans la dynamique de transformation économique du pays, marquée par une volonté affirmée de mobiliser l'épargne locale et de renforcer la souveraineté budgétaire".

Selon le DGCPT, "dans un contexte de croissance économique soutenue, portée notamment par le développement du secteur énergétique avec une production attendue de 30 millions de barils de pétrole et 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié en 2025, le Sénégal prévoit un taux de croissance de 8,8 % en 2025, après 6,7 % en 2024".

Il a souligné que cette dynamique s'accompagne d'un "engagement clair en faveur de la consolidation budgétaire", visant à réduire le déficit public de 7,08 % en 2025 à 3 % en 2027, "tout en maintenant un niveau élevé d'investissement dans les secteurs stratégiques".

"La loi de finances 2025 qui prévoit une montée en puissance des financements domestiques à hauteur de 59 % à l'horizon 2027 est la traduction chiffrée d'un cap politique. Elle consacre notre volonté de faire de notre propre marché régional un pilier du développement", a encore fait valoir le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor.