Soudan: Kamel Idris - Que voudrais-je en tant que Premier Ministre pour toute la nation ?

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a déclaré qu'à travers la formation à venir, il souhaite parvenir à des nominations équitables basées sur les plus compétents, expérimentés, dignes et distingués en réputation et en intégrité, loin des quotas.

Dans son discours à la nation aujourd'hui, il a ajouté que les défis auxquels il est confronté, notamment le développement et la stabilité, nécessitent des hommes d'État capables de faire progresser le pays et de le placer sur un pied d'égalité avec les nations développées. Cela nécessite d'éliminer du dictionnaire le népotisme et le favoritisme sous toutes leurs formes et manifestations, et d'adopter les principes de justice, de transparence et de primauté du droit.

Il a ajouté : « Tout en me réservant le droit, en tant que Premier ministre, qui a l'indépendance de choisir un ministère civil indépendant d'expertise, en utilisant les différentes méthodes de sélection que je juge appropriées, je procéderai directement et progressivement à la formation du ministère. »

Kamel Idris a appelé tous les talents nationaux indépendants qui se consacrent à servir leur pays à soumettre leurs CV via les réseaux sociaux, qui seront annoncés ultérieurement, ainsi que le nom de l'agence gouvernementale compétente.

Il a ajouté : « Avec cette méthode, nous avons adopté l'un des meilleurs moyens d'attirer des talents nationaux indépendants, et nous avons construit une réserve nationale centrale comme ressource principale pour fournir à l'ensemble de la fonction publique les compétences, les aptitudes, l'expérience et les connaissances qu'elle mérite, dont notre pays a cruellement besoin. » /