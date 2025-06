Afrique: Musique - Fally Ipupa confirme son statut d'icône avec 39 certifications décernées par AMC

Le musicien congolais Fally Ipupa vient d'entrer un peu plus dans la légende en décrochant un total impressionnant de trente-neuf certifications attribuées par Africa Music & Charts (AMC), la toute nouvelle institution ivoirienne dédiée à la reconnaissance des performances musicales en Afrique francophone.

La première session d'attribution de certifications marque une étape majeure dans la structuration de l'industrie musicale africaine, offrant enfin un baromètre fiable et transparent des succès des artistes sur le continent. Fally Ipupa, avec ses quatre albums et trente-cinq singles certifiés, s'impose comme le modèle incontesté d'exportabilité et de rayonnement musical africain.

Lancé récemment à Abidjan, AMC est le premier organisme panafricain à délivrer des certifications ayant pour base des données rigoureuses issues des ventes physiques, des téléchargements digitaux et des écoutes en streaming, qu'elles soient audio ou vidéo, gratuites ou payantes. Le processus repose sur un système d'équivalence où 150 streams comptent pour un téléchargement, permettant ainsi de convertir les flux numériques en ventes effectives. Pour être éligible, un artiste doit être affilié à AMC, garantissant ainsi la transparence et la fiabilité des données collectées. Les seuils fixés sont clairs : pour les albums, 5 000 ventes pour une certification or; 10 000 au platine; et 50 000 au diamant. Pour les singles, les paliers sont de 5 millions d'équivalent streams pour l'or, 10 millions pour le platine, et 30 millions pour le diamant.

Cette première vague de certifications qui totalise 95 distinctions pour 35 artistes place Fally Ipupa en tête avec ses 39 certifications, dont les albums Formule 7 et Tokooos II double diamant, ainsi que Tokooos et Control diamant, sans oublier ses 35 singles certifiés à différents niveaux. Ce palmarès exceptionnel confirme son rôle de figure emblématique et de véritable icône musicale sur le continent, capable de fédérer un large public et de s'imposer dans un environnement de plus en plus concurrentiel. En parallèle, AMC a honoré à titre posthume DJ Arafat, l'icône ivoirienne du coupé-décalé décédée en 2019, avec six certifications, rappelant l'impact durable de son oeuvre et sa place dans le panthéon musical africain.

La République du Congo a été valablement représentée au cours de cette première vague de certifications PAR Afara Tsena qui obtient une certification platine pour son single Afro Mbokalisation, ainsi que le groupe Extra Musica Nouvel Horizon, certifié single d'or avec le titre Tia lokolo, réalisé en collaboration avec l'artiste ivoirien Kedjevara.

Cette première session de certifications d'AMC ne se limite pas à une simple remise de prix, elle symbolise la naissance d'un outil indispensable pour une industrie musicale africaine en pleine mutation qui réclame des normes internationales adaptées à ses réalités. AMC offre désormais aux artistes, managers et professionnels un cadre transparent et équitable pour valoriser leurs succès, stimuler la compétition saine et renforcer la visibilité des talents africains à l'échelle mondiale. Fally Ipupa, par son règne incontesté, incarne cette nouvelle ère où la musique africaine francophone trouve enfin la reconnaissance qu'elle mérite.