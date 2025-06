Algérie: Sortie de la 53e promotion de l'Ecole de Commandement et d'Etat-major de Tamenfoust

Alger — Une cérémonie de sortie de la 53e promotion des officiers stagiaires des cours de commandement et d'état-major a été organisée, jeudi, à l'Ecole de Commandement et d'Etat-major "Chahid Hamouda-Ahmed, dit Si El-Haouès", de Tamenfoust (Alger).

Après le passage en revue des détachements présents à la cérémonie par le représentant du Commandant des Forces terrestres, le Général-major Ahcene Messehel, le Commandant de l'Ecole de Commandement et d'Etat-major, le Général-major Mohamed Omar, a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué les principaux axes de la formation ainsi que des connaissances militaires et scientifiques dispensées aux officiers stagiaires pour l'acquisition des expertises militaires nécessaires.

A ce propos, le Général-major Mohamed Omar a indiqué que la 53e promotion des cours de commandement et d'état-major est composée d'"une élite qualifiée, dotée d'un haut niveau de professionnalisme et pleinement consciente de la nature et de l'importance des missions qui lui sont confiées, à la lumière des nouvelles exigences en matière de défense et de sécurité, imposées par la conjoncture géopolitique et les défis sécuritaires actuels dans notre région et à l'échelle internationale, y compris les menaces cybernétiques".

Il a souligné que cette promotion est également "apte à renforcer l'ensemble des formations de l'Armée nationale populaire (ANP) par des cadres opérationnels qualifiés, capables d'assumer pleinement leurs responsabilités à tous les niveaux de commandement, expérimentés en matière de planification, d'opérations tactiques et de performance sur le terrain.

Ces futurs commandants sont préparés à assumer avec efficacité et rationalité, les responsabilités qui leur seront confiées, en s'appuyant sur les connaissances militaires et scientifiques acquises au cours de leur formation".

S'agissant de l'année académique 2024-2025, le Commandant de l'Ecole a affirmé qu'elle a été marquée par "une activité intense et une formation de qualité, durant laquelle la promotion sortante a bénéficié d'un enseignement militaire tant théorique que pratique, visant à offrir une formation moderne et adaptée aux officiers de l'ANP".

Après avoir remis les attestations aux majors de promotion, le représentant du Commandant des Forces terrestres a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du "Chahid Abderrahmane Mouloud", avant de clôturer la cérémonie par l'exécution d'exhibitions militaires.