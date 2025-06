Algérie: Oran - Création de l'Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique

Oran — La naissance de l'Académie africaine d'allergologie et d'immunologie clinique a été officiellement annoncée, jeudi soir à Oran, et aura son siège à Alger.

Cette institution a été créée à l'initiative du Professeur Habib Douagui, président de la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique et président de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale au Conseil de la Nation.

L'annonce a été faite lors de l'ouverture des travaux du 16ᵉ Congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'événement a connu la présence du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, M. Mustapha Hidaoui ainsi que du wali d'Oran, M. Samir Chibani.

Selon le Professeur Douagui, cette nouvelle académie vise à concevoir des projets liés aux maladies allergiques et immunologiques dans différents pays africains, et à guider les instances concernées dans la prise de décisions pour développer ce domaine médical. Il a également souligné que l'objectif du congrès est d'assurer la formation continue des jeunes médecins.

L'événement réunit environ 500 spécialistes venus de 14 pays, qui débattront de l'état actuel de l'allergologie et de ses avancées. Ce congrès scientifique vise aussi à renforcer les études cliniques, la formation et la recherche scientifique, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, dans les domaines de la prévention, du diagnostic et des approches thérapeutiques en allergologie et immunologie.

Le Professeur Douagui a souligné que la participation de nombreux experts africains et européens témoigne de l'importance croissante des échanges scientifiques intercontinentaux et des liens solides entre les communautés médicales pour lutter contre les maladies allergiques et auto-immunes.

Dans un message lu en son nom, le président du Conseil de la Nation, M. Azouz Nasri, a affirmé que haut patronage du président de la République de cet événement "traduit l'attention particulière que l'Etat algérien accorde à la science, à la connaissance et à la recherche scientifique au service de la santé publique et de l'amélioration de la qualité de vie des citoyens".

Il a ajouté que l'organisation de ce congrès en Algérie "témoigne du rôle scientifique croissant du pays en tant qu'espace de dialogue et d'échange académique entre les deux rives de la Méditerranée et à travers les continents européen et africain".

De son côté, le Professeur Martial Ouédraogo, président de la Société africaine d'allergologie et d'immunologie clinique, a salué la qualité des intervenants participant à cette rencontre, qualifiant le congrès de véritable plateforme de coopération scientifique et de partage d'expertise.

Le thème du congrès, "Du diagnostic clinique et moléculaire aux thérapies biologiques innovantes en allergologie", illustre, selon lui, les progrès considérables de ce domaine.

Les conférences traiteront de sujets variés comme l'immunothérapie allergénique, les allergies alimentaires, les traitements biologiques, les interactions entre allergies et maladies auto-immunes, soulignant ainsi la complexité et la dynamique de cette spécialité.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a été honoré pour son soutien constant au domaine médical et scientifique. Plusieurs médecins et chercheurs universitaires ont également été distingués.

Le congrès, qui se poursuit pendant trois jours, aborde des thématiques telles que "Innovation en allergologie : état des lieux et perspectives", "L'immunothérapie allergénique : un nouvel horizon thérapeutique", "Approche personnalisée du traitement allergologique", "Allergies alimentaires : défis et avancées thérapeutiques", "Allergies et comorbidités : lien avec les maladies auto-immunes", "recommandations africaines pour la prise en charge de l'asthme chez l'adulte et l'enfant", entre autres.