Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA à un point du bonheur, l'ESM et le NCM pour éviter la Ligue 2

Alger — C'est l'heure du verdict pour le championnat de Ligue 1 Mobilis de football, aussi bien dans la course au titre que pour le maintien, à l'occasion de la 30e et dernière journée, prévue vendredi et samedi.

Le leader le MC Alger (1e, 57 pts), sera en ballotage favorable à domicile face au premier relégable, le NC Magra (15e, 30 pts), pour conserver son titre reconquis la saison dernière, après 14 ans de disette.

Le "Doyen", qui s'est contenté d'un point ramené de son déplacement mardi à Chlef (0-0), n'aura besoin que d'un seul point pour être sacré champion pour la 9e fois de son histoire.

Le "Nedjm" (15e, 30 pts), qui reste sur un succès à la maison face au CS Constantine (2-1), est condamné à l'exploit au stade du 5-Juillet, tout en espérant un nul ou une défaite de son concurrent direct, l'ES Mostaganem (14e, 31 pts), en appel pour défier le Paradou AC (5e, 41 pts).

Le MCA, sauf miracle, devrait être couronné pour la deuxième fois de suite, devant ses supporters, qui feront le déplacement en masse pour soutenir les coéquipiers du capitaine Abdellaoui.

Le CR Belouizdad, qui suit derrière (2e, 53 pts), se rendra à Béjaïa pour affronter l'Olympique Akbou (11e, 36 pts), qui a déjà assuré son maintien.

Le Chabab aborde cette rencontre avec la ferme intention de l'emporter et assurer la deuxième place, qualificative à la Ligue des champions.

Même si mathématiquement le CRB reste en course pour le titre, son destin n'est plus entre ses mains, puisqu'il doit non seulement s'imposer à Béjaïa mais espérer une défaite du MCA à domicile.

De son côté, la JS Kabylie, qui a glissé à la troisième place (53 pts), après le nul concédé à Mostaganem (0-0), recevra l'ASO Chlef (13e, 34 pts).

Les joueurs de l'entraîneur allemand, Josef Zinnbauer, devront impérativement s'imposer, tout en espérant un nul ou une défaite du CRB, pour pouvoir récupérer la place de dauphin et signer leur retour en C1.

Dans les autres matchs, la JS Saoura, qui est remontée à la quatrième place au tableau à l'issue de son succès mardi soir à Béchar face au Paradou AC (3-2), aura une belle occasion de terminer la saison au pied du podium, en allant affronter le CS Constantine (7e, 38 pts), qui reste sur deux revers de suite.

Les trois dernières rencontres de cette ultime journée de la saison 2024-2025 : ES Sétif - US Biskra, USM Khenchela - MC El-Bayadh, et MC Oran - USM Alger, n'auront aucune incidence sur le classement final.