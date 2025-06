Tunisie: USBG/Assemblée élective le 3 Juillet - Un premier pas

C'est bon à prendre, même si les dossiers sont importants. Y aura-t-il des candidats ?

L'USBG, comme bon nombre de clubs encore dans le flou sur le plan administratif et qui n'ont pas tenu leur assemblée générale, a été surprise, pour ne pas dire «assommée», par la désignation de la date du 9 août comme jour du coup d'envoi du championnat 2025 / 2026. «C'est une décision qui n'a pas tenu compte de l'avis des principaux intéressés qui sont les techniciens», déclare Nizar Sansa, l'entraîneur adjoint et seul rescapé du staff technique de l'équipe de Ben Guerdane de la saison passée après le départ de Afouane Gharbi.

«Il faut 6 semaines au minimum pour faire une bonne préparation de l'intersaison. Or, bon nombre de clubs sont dans l'attente de leurs assemblées générales. Une fois que ces nouveaux comités directeurs élus ou désignés seront à la barre, il leur faudrait plusieurs jours pour entamer leur tâche avec plusieurs chantiers à attaquer : choix du staff technique, recrutement de joueurs et mise en place du programme de préparation.

Les premiers matches du championnat seront donc forcément des matches de rodage d'un effectif renouvelé et qui a besoin de temps pour être prêt sur le plan essentiellement physique. Les 16 équipes ne seront donc pas sur un pied d'égalité et certaines d'entre elles pourraient être fortement handicapées par leur retard de préparation. Le coup d'envoi aurait pu être décalé d'une semaine ou deux sans que le calendrier général ne soit affecté.

Maintenant, on est devant le fait accompli et nous n'avons plus qu'à composer avec ce handicap très lourd pour nous», a-t-il précisé avec regret

Course contre la montre

Le nouveau comité directeur qui succédera à l'équipe du président Fethi Hlel aura donc du pain sur la planche. Première tâche : lever l'interdiction de recrutement.

Heureusement que la dernière liste mise à jour par la Fifa fait état d'un seul dossier à régulariser et que le montant exigé ne dépasserait pas les 25 mille dinars. Pour les litiges nationaux, les dossiers sont toutefois plus nombreux et les montants à payer plus importants.

Vient ensuite le recrutement de presque toute une équipe après les départs à la pelle enregistrés dans les trois compartiments.

La première priorité est d'engager un gardien de métier qui peut remplacer Noureddine Farhati, qui a préféré opter pour le ST. Surtout que le portier numéro deux de la saison écoulée, Béchir Abbassi, serait partant lui aussi. Sans parler des postes vacants dans les trois secteurs de jeu.

La somme modeste de 100 mille dinars (une tranche de la subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports) n'est qu'une petite partie d'un bon budget de départ à mettre sur la table coûte que coûte pour accentuer les chances de réussite de l'opération remise sur orbite de l'équipe. Pourvu qu'il y ait d'abord des candidats pour ces élections.