Tunisie: Basket/La JSK perd ses cadres - Rebelote !

Après avoir monté une équipe de compétiteurs l'année dernière, les Aghlabides voient leurs meilleurs joueurs comme Marnaoui, Chihi et Addami partir chez des concurrents. Retour au statut d'outsider.

Oussama Marnaoui signe en fin de compte pour le CA. C'est l'info principale du mercato local. Après une certaine attente, Marnaoui a pu rallier le CA en touchant un bon pactole pour un contrat de deux ans. Pour la JSK, c'est une énorme perte technique et financière, car le joueur a signé l'année dernière pour une seule année tout comme les autres cadres « rapatriés » à l'occasion.

La JSK et le public aghlabide ont vécu de nouveau l'ambiance des années fastes. L'équipe a joué les premiers rôles malgré une déception en super play off et aussi en coupe. Maintenant, ce projet est pratiquement abandonné par la force des choses. La plupart de ces joueurs de qualité, et enfants du club, quittent leur club de cœur, argent oblige. Le fait déjà de leur signer un contrat d'une seule année n'était pas un bon signe pour l'avenir.

C'était une erreur fatale si on voulait rebâtir une équipe de titres à Kairouan. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Cette fin de play off très mal gérée avec la défaite fatale face à l'Etoile, et puis les événements survenus au super play-off et la défaite en coupe devant l'USM ont fini par enterrer ce projet. C'était mal géré et c'était aussi un mauvais encadrement de ces joueurs oui de qualité, mais qui n'ont pas donné le maximum de leur potentiel. Le CA et l'USM ont fini par sauter sur l'occasion pour vider l'équipe aghlabide de nouveau.

Les cadets champions

Il faut avouer aussi que le vide dans lequel s'est trouvée la JSK après l'accession de l'équipe de football et la démission en bloc du comité provisoire, y compris la structure chargée du basket, a fait que, pour deux semaines ou plus, les basketteurs de la JSK n'avaient pas de vis-à-vis. Ils ont cédé aux offres alléchantes au milieu d'un horrible vide administratif.

Cette JSK redeviendra un outsider du championnat et tentera de reconstruire une équipe pour l'avenir en comptant sur son extraordinaire vivier. C'est la seule chose qui reste valable à Kairouan : des générations de basketteurs se relèvent. Il y a toujours des talents et, cette saison, la JSK est championne de Tunisie en cadets, la catégorie la plus importante dans les jeunes. C'est une lueur vide d'espoir pour la JSK, c'est certain.