Cameroun: Le parti d'opposition SDF dénonce la destruction de son siège régional à Yaoundé

Le parti camerounais d'opposition Social Democratic Front (SDF) a dénoncé la destruction « arbitraire » d'une partie de ses locaux régionaux mercredi 18 juin à Yaoundé. Alors que la formation avait installé un « call centre » dans le quartier Olézoa pour mobiliser les électeurs en vue de la présidentielle d'octobre, le bâtiment l'abritant a été démoli, selon le parti.

Un officier supérieur de la gendarmerie nationale a revendiqué la propriété du titre foncier.

Pour le vice-président du SDF Louis-Marie Kakdeu, c'est une destruction « illégale », « sans préavis » qui constitue « un acte d'intimidation ». Selon lui, il s'agirait d'une manoeuvre pour empêcher son parti d'aller vers la présidentielle.

« Nous sommes réveillés le matin et puis le gardien de notre siège nous a informés qu'il y avait des gendarmes et un huissier pour détruire. Quelqu'un, un colonel, se réclamerait être le propriétaire des lieux. Or, nous avons un titre foncier, ce titre date des années 1990. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Ce monsieur dit qu'il l'a acheté : à qui ? à quoi ? comment ? Ce n'est pas le cas, on n'a pas vendu, s'indigne-t-il. Et comme c'est souvent le cas dans ce pays, on trouve un magistrat qui signe un jugement sans audience sans rien du tout. Donc, nous allons attaquer tout ça. Tout ça va être attaqué au tribunal administratif, mais l'acte a été posé. En réalité, c'est ça : on a saboté notre centre d'appels et je crois que c'était ça l'objectif. »

Le juge a rendu le jugement sans convoquer une audience ! On a 35 ans d'existence dans la vie politique de ce pays, on sait comment cela fonctionne. Tout est faux dans le document qui a été présenté. Il faudrait que nous sachions dans quel cadre et pour quel intérêt, cet officier supérieur de la gendarmerie a agi. Son nom ne figure nulle part. Quand on fait un montage pareil, il faudrait qu'on sache bien dans quoi on est.

Il faut toujours avoir deux tours dans son sac quand on travaille dans ce pays. Rien ne va s'arrêter. Ils ont détruit un centre, on va reconstituer. L'intimidation ne marchera pas, nous allons aller à l'élection quoi qu'il arrive. Pour que ce pays qui est béni de Dieu, qui a toutes les ressources que les autres pays africains n'ont pas, mais qui est toujours à la traîne, il faut que ce pays avance.

Amélie Tulet Pour Patrick Rifoe, communicant du parti présidentiel RDPC, « ce n'est pas en tentant de politiser un litige privé que le SDF réussira à rassembler davantage de Camerounais ».