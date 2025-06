ALGER — Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa a salué, jeudi, les efforts déployés par l'Etat ces dernières années, pour améliorer et moderniser la performance du système judiciaire en réponse aux aspirations des citoyens à une justice forte.

A l'issue de l'adoption par les membres du Conseil de la nation du texte de la loi organique relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, le ministre a affirmé que ce texte constitue "un nouveau jalon qui vient s'ajouter à l'arsenal juridique dont s'est doté notre pays ces dernières années dans le but de renforcer la performance judiciaire et de répondre aux aspirations des citoyens à une justice forte en mesure de protéger les droits et libertés".

Les nouvelles dispositions prévues par ce texte sont à même "d'améliorer les performances du tribunal des conflits et de permettre à cette haute juridiction de s'acquitter pleinement de ses missions", mais aussi de "simplifier les procédures judiciaires et de moderniser le travail des juridictions".

Par ailleurs, après l'adoption du texte de loi relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, M. Boudjemaa a précisé que les dispositions y introduites traduisent "la détermination de l'Etat à faire face à ce crime qui a pris des proportions alarmantes dans notre pays, touchant désormais de manière sans précédent, toutes les franges de la société en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics".

Partant de ce constat, ce texte vise à établir un équilibre entre mesures répressives et actions préventives en vue de "prémunir les administrations, les institutions et organismes publics et privés, ainsi que les établissements d'enseignement et de formation" contre ce fléau.

De son côté, le président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri a salué, au terme de la séance, la politique adoptée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de "l'instauration de l'Etat de droit dans l'Algérie nouvelle victorieuse, soucieuse de garantir la protection des droits et des libertés".

Il a mis en avant les efforts des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et des différents corps de sécurité pour faire face au fléau du trafic de drogue, tout en saluant les démarches entreprises par l'Etat dans ce sens, à travers la promulgation d'une série de lois et le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.