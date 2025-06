Algérie: Organisation de la 17e édition des Portes ouvertes sur le sport militaire à Alger

ALGER — Le Général Djabou M'hamed Abdelhak, chef du Service des sports militaires au Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé jeudi, la cérémonie d'ouverture de la 17ème édition des portes ouvertes sur les sports militaires au Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires (CREPESM) Chahid Messaoud-Boudjeriou de Ben Aknoun (Alger).

Lors de son allocution d'ouverture, le chef du Service des sports militaires a souligné que le commandement des sports militaires n'a ménagé aucun effort pour développer les conditions matérielles et morales des équipes nationales militaires afin de promouvoir leur participation aux manifestations sportives internationales et d'y hisser le drapeau national.

Selon le Général Djabou, cette manifestation nationale, à laquelle ont pris part de hauts cadres de l'Armée nationale populaire, plusieurs présidents de fédérations sportives nationales et le président du Comité olympique et sportif algérien Abderrahmane Hammad, sera une occasion pour faire connaître le rôle et les missions du sport militaire et ses réalisations dans les différentes disciplines sportives et à tous les niveaux internationaux et nationaux.

Le large public présent à cette manifestation a pu rencontrer les athlètes militaires d'élite qui ont honoré l'Algérie et l'Armée nationale populaire dans les différents rendez-vous sportifs nationaux et internationaux et assister à des spectacles intéressants dans les différentes disciplines sportives, telles que les arts martiaux, l'équitation, les sports mécaniques, le dressage de chiens et le sport de combat qui mettent en exergue le niveau atteint par le sport militaire algérien aux niveaux national et international.

Les portes ouvertes nationales sur les sports militaires ont également donné lieu à des présentations dans plusieurs autres disciplines entre autres, la lutte, la boxe, le judo, le taekwondo, le jiu-jitsu et le karaté-do.

Le sport militaire s'est illustré en obtenant de nombreux résultats impressionnants lors de diverses manifestations internationales, comme la médaille de bronze remportée par le sergent contractuel Djamel Sedjati sur 800 mètres aux Jeux olympiques 2024 de Paris (France), quatre médailles (deux d'argent et deux de bronze) au championnat du monde militaire de lutte - 2023, quatre médailles (or, argent et deux de bronze) au championnat du monde militaire de judo - 2024, et le titre de champion arabe de boxe en 2024 avec 12 médailles d'or et une médaille d'argent.