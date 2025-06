ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, et le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabhi ont coprésidé jeudi à Alger une "importante réunion de coordination" pour la mise en oeuvre du décret portant transfert de l'Office Riadh El-Feth (OREF) à la wilaya d'Alger, indique un communiqué du ministère.

Une importante réunion de coordination a été tenue entre le ministère et la wilaya, au siège de cette dernière, sous la présidence de MM Ballalou et Rabhi, dans le but de "mettre en oeuvre les dispositions du décret exécutif n25-148 du 2 juin 2025 portant dissolution de l'Office Riadh El-Feth et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à la wilaya d'Alger", précise le communiqué.

Lors de cette rencontre, les cadres du ministère ont présenté "des exposés exhaustifs sur le bilan de réhabilitation des espaces de l'Office, le développement de ses infrastructures et le programme arrêté pour cet établissement public, dans le cadre d'une étude globale y relative", en plus de "la vision du ministère quant à son avenir, durant et après son transfert à la wilaya d'Alger, conformément au décret exécutif y afférent".

Insistant sur "l'importance de renforcer la coordination et la coopération entre les deux parties afin d'assurer une transition fluide et efficace", le ministre et le wali d'Alger sont convenus de "la création d'un groupe de travail conjoint chargé du suivi des opérations liées à ce dossier".

Au terme de la réunion, les deux parties ont évoqué le dossier des salles de cinéma relevant des collectivités locales de la wilaya d'Alger, en examinant les moyens permettant la relance de l'activité cinématographique à leur niveau et leur permettre de jouer pleinement leur rôle culturel et artistique, dans le cadre d'une coordination entre les différentes instances concernées.

Par ailleurs, les deux parties sont convenus de lancer des préparatifs conjoints pour la célébration du 63e anniversaire de la fête du recouvrement de la souveraineté nationale, prévu le 5 juillet prochain, à travers un programme intégré mettant en valeur la symbolique de cet événement et traduisant la volonté de l'Etat d'ancrer la mémoire nationale, précise le communiqué.