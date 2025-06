ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi a affirmé, jeudi, que plusieurs mesures ont été prises pour renforcer et développer le tourisme de montagne en Algérie, à travers des projets visant à améliorer les services et aménager des espaces attractifs pour les touristes.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement, la ministre a précisé que les 21 zones destinées à abriter des projets touristiques durables sont considérées comme des zones d'expansion touristique (ZET), s'étendant sur une superficie totale estimée à 2.000 hectares.

Elle a en outre rappelé que cinq (5) plans d'aménagement touristique ont été validés dans les régions de "Tizi Oujaboub" (Tizi Ouzou), "Megress" (Sétif), "Sin Alba" (Djelfa), "Tifrit" (Saïda), et "Barrage Ksob" (M'sila). Ces plans ont permis la "mise à disposition de 41 assiettes foncières, offrant une capacité d'accueil de 3.000 lits et générant plus de 2.000 emplois".

Ces zones accueilleront des projets d'investissement variés, dont des résidences et campings touristiques, des centres sportifs, des espaces de ski ainsi que des lieux de loisirs et de détente.

La ministre a également rappelé le projet de réhabilitation des stations de Tala Guilef et Tamgout (Tizi Ouzou), ainsi que celui de la station climatique de Chelia, inscrit dans le cadre du programme complémentaire du président de la République au profit de la wilaya de Khenchela, précisant que les travaux de réalisation de cette station "progressent à un rythme satisfaisant, avec une réception prévue au début du quatrième trimestre de cette année".

Par ailleurs, Mme Meddahi a exprimé sa volonté de soumettre une proposition visant à modifier le cadre juridique et réglementaire de certaines zones destinées à l'aménagement touristique, au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), afin de permettre aux investisseurs de réaliser eux-mêmes les travaux d'aménagement, sans recourir au budget de l'Etat.