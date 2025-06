Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Centre d'hémodialyse mis en service au CHU de Brazzaville

Le ministre de la Santé et de la Population, Jean Rosaire-Ibara, a réceptionné, le 19 juin à Brazzaville, les clés du Centre d'hémodialyse des mains du secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, représentant la présidente de cette organisation non gouvernementale, Antoinette Sassou N'Guesso.

Situé au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B), à proximité du Centre national de référence de la drépanocytose dénommé Antoinette-Sassou-N'Guesso, le Centre d'hémodialyse offre des soins appropriés et à moindre coût aux patients atteints d'une insuffisance rénale chronique en phase terminale.

Pour le directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose, Alexis Elira Dokékias, qui a réceptionné à son tour les clés du Centre d'hémodialyse des mains du ministre de la santé, « C'est une unité d'hémodialyse au sein du Centre national de référence de la drépanocytose dénommé Antoinette-Sassou-N'Guesso. Cette unité ne sert pas seulement pour les malades du sang, mais également pour d'autres maladies. L'hémodialyse est un traitement important qui peut sauver, mais qui n'est pas définitif ».

Il a fait savoir que la première séance a eu lieu le jour même de l'inauguration du Centre d'hémodialyse, sur une jeune patiente drépanocytaire, en insuffisance rénale aiguë qui nécessitait rapidement une dialyse.

Un Centre d'hémodialyse est un établissement de santé spécialisé dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique par hémodialyse. Il assure la prise en charge des patients dont les reins ne fonctionnent plus correctement et nécessitent l'élimination des déchets et de l'excès de liquide de leur corps par une machine.

« Ce centre est une chance pour les patients drépanocytaires et d'autres souffrant généralement de maladies rénales », a dit Richard Loumingou, chef de service de néphrologie au CHU-B. Il existe, a-t-il poursuivi, deux principaux types d'insuffisance rénale : chronique et aiguë. La dernière survient brutalement et peut représenter une urgence médicale, fatale dans les situations les plus sévères, mais réversible dans la plupart des cas. Les risques de décès liés à une insuffisance rénale aiguë s'élèvent à 50%.

En cas d'insuffisance rénale chronique, les reins ne sont plus en capacité de filtrer ni d'éliminer les déchets présents dans le sang. Résultats, les taux de créatinine et d'urée augmentent, le niveau d'eau et de sel se déséquilibre dans l'ensemble de l'organisme et la pression artérielle est irrégulière.

« Celles qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique sont des personnes qui ne savent pas qu'elles sont malades, mais qui ont des facteurs de risque tels que l'hypertension et le diabète. Il faut savoir que tous les diabétiques, les hypertendus, les personnes en surpoids, les fumeurs, les buveurs d'alcool et ceux qui ne pratiquent pas le sport sont des personnes à risque de maladies rénales », a expliqué Richard Loumingou.

Selon le responsable de la société marocaine Pharmaforall, le Centre d'hémodialyse est équipé de cinq machines de dialyse avec leur lit, plus un traitement d'eau comprenant jusqu'à dix machines de dialyse, et peut traiter 60 jusqu'à 120 patients.

« C'est un centre construit en partenariat avec la Fondation Congo Assistance. Nous sommes en négociation pour l'assister partout où elle compte implanter d'autres structures en tenant compte des besoins de la population », a expliqué Amine Mezdani, en compagnie du consul du Congo à Casablanca, Atlas Naoual.

Signalons que le Centre d'hémodialyse a été construit grâce au plaidoyer de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance. C'est au cours d'une soirée de gala organisée à l'occasion du 40e anniversaire de Congo Assistance que de nombreux partenaires se sont engagés à soutenir cette organisation non gouvernementale en vue de réaliser plusieurs projets, parmi lesquels la construction, en collaboration avec le gouvernement congolais, d'un centre d'hémodialyse.