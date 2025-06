La marge de manoeuvre offensive des « Sang et Or » a été réduite sur l'ensemble du match, ce qui explique le résultat final : une défaite ponctuée par deux buts encaissés. Avec seulement deux tirs à l'intérieur de la surface de réparation et deux tirs cadrés, Youssef Belaïli et ses camarades de l'attaque ne pouvaient renverser la table face aux Brésiliens de Flamengo.

Pour analyser au mieux la prestation d'une équipe lors d'un match, il vaut mieux jeter un oeil sur ses statistiques, ce qui donne une explication raisonnée, chiffres à l'appui, sur ses défaillances notamment. En ce sens, les statistiques de l'Espérance, lors de son match disputé contre Flamengo, mardi, et qui a été ponctué par une défaite sur le score (0-2), sont révélatrices du manque de percussion terrible de sa défense.

Mais avant de s'intéresser aux chiffres de l'attaque, avançons une statistique d'ensemble qui explique en elle-même pourquoi l'Espérance a échoué à revenir dans le match : le faible taux de possession de la balle qui est de l'ordre de 31% seulement. Les Brésiliens ont eu le monopole de la balle et la facilité de la faire tourner à partir des derniers défenseurs.

0 centre réussi, 0 passe décisive

Si les attaquants « sang et or » n'ont pas réussi à revenir dans le match, c'est qu'ils ont manqué de percussion dans les 30 derniers mètres. Les statistiques sont mêmes terribles : 0 centre réussi, 0 passe décisive et seulement 6 frappes de but dont deux tirs à l'intérieur de la surface de réparation et deux tirs cadrés.

Pour rappel, les deux tirs à l'intérieur de la surface de réparation sont l'oeuvre de Youssef Belaïli à la 62' au-dessus de la transversale et à la 66' en pénétrant jusqu'à la dernière ligne avant que le portier adverse ne lui ferme l'angle de tir et dégage en corner. On note aussi 4 passes reçues dans les 30 derniers mètres adverses, précisément dans l'axe, et aucune d'elle n'a été adroitement exploitée. Ceci dit, le taux de réussite est intéressant sur l'ensemble du match : sur les 325 passes, 261 sont réussies.

En dehors de la surface de réparation, 4 frappes de but seulement sont enregistrées sur l'ensemble du match dont celle de Rodrigo Rodrigues, le premier joueur « sang et or » à faire bon usage du ballon après 9 minutes de jeu.

Deux autres statistiques révèlent que les « Sang et Or » n'ont pas su exploiter l'un de leurs atouts majeurs, les balles arrêtées : aucun des 3 corners et 19 coups francs n'a été dangereux pour la défense de Flamengo.

Ce tableau peut paraître grisâtre, mais ce n'est pas catastrophique dans la mesure où les hommes de Maher Kanzari ont raté leur première mi-temps, emportés probablement par le calibre de l'adversaire.

Deux chiffres qu'on avance au final et qui sont inspirants en prévision de l'explication de demain soir (23h00) contre l'équipe de Los Angeles : 4 renversements de jeu et un total de 263 solutions offertes ont été enregistrés contre Flamengo.

Il suffit de croire en soi et se montrer le plus perspicace possible pour que les « Sang et Or » rattrapent le coup demain soir.