Soudan: Inauguration du Premier Centre National pour les Catastrophes et Urgences Sanitaires

Le ministre de l'Intérieur Lit-Gén Khaled Hassan a inauguré aujourd'hui à Port-Soudan le Centre Saheroun pour les Catastrophes et les Urgences Sanitaires, lors d'une cérémonie tenue sous le slogan : « Une main qui porte des armes et une main qui guérit les blessures ». L'événement s'est déroulé en présence de hauts responsables de la police nationale et d'un représentant du ministère de la Santé.

Le directeur du département technique à l'administration générale des services de santé , Général de police Dr Yousef Mukhtar a déclaré ce centre constitue le premier établissement spécialisé de ce type au Soudan. Il a précisé que l'installation, initialement conçue comme une extension de l'hôpital de Port-Soudan, a été réadaptée en raison de la guerre actuel, afin de prendre en charge les situations d'évacuation, les catastrophes naturelles, les épidémies, ainsi que les pathologies liées aux conditions climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

Le centre comprend six salles médicales, une salle de crise, une unité de soins intermédiaires et une salle de physiothérapie entièrement équipée. Des projets d'expansion sont en cours, notamment la création d'une salle d'opération et d'un service de lutte contre les incendies, dans l'objectif de faire du centre un pôle d'excellence reconnu à l'échelle internationale. Le Dr Jadallah a également annoncé l'arrivée prochaine d'un scanner de tomodensitométrie, qui viendra renforcer les capacités diagnostiques du centre.

De son côté, le représentant du ministère de la Santé, le Dr Ismat Mustafa Youssef, a salué l'ouverture du centre comme un ajout significatif au système de santé national. Il a souligné qu'il s'agit d'un projet de coopération entre les ministères de la Santé et de l'Intérieur, appelant à poursuivre les efforts pour combler les lacunes existantes, notamment en matière de transport médical. L'intégration d'une ambulance dans le réseau d'urgence centralisé est déjà à l'étude. AfA/OSM