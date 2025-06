Ile Maurice: Raviraj Beechook - «Sacrifier son salaire pour souffrir avec ce peuple de gaieté de coeur»

Le député Raviraj Beechook a répondu à Adrien Duval. «Je laisse la population juger. Qu'est-ce qui est maladroit ? Rs 642 milliards de dettes ou le rétablissement de la discipline fiscale ? Il parle d'austérité moi je parlerai de responsabilité fiscale» Il a trouvé «absurde et inapproprié» que ce dernier vienne discréditer le State of Economy. Apres avoir répondu aux critiques de ce dernier, il a soutenu que ce budget trace la voie vers un avenir plus serein et plus prospère, soulignant le bien-fondé de l'investissement du gouvernement dans l'intelligence artificielle et l'agriculture, entre autres, des voies vers la prospérité.

Parlant d'une interview de l'ex-ministre des Finances, Renganaden Padayachy paru dans les colonnes de l'express, Raviraj Beechook l'a traité de «boucher qui a décapité notre économie» et «qui ne manque pas de culot pour traiter ce budget de barbare».

Raviraj Beechook a précisé que «pendant cette année fiscale le bureau du PM n'achètera pas de limousine, le ministère n'achètera pas de nouvelles berlines, et le tarif préférentiel de l'eau et l'électricité n'augmentera pas» En fin de discours, le député a fait ressortir qu'il entend les critiques de la population et que «cela n'engage que moi mais s'il faut sacrifier son salaire pour souffrir avec ce peuple, je le ferai de gaieté de coeur».