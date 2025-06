Ile Maurice: Aon Solutions Ltd appelle à une réforme urgente et juste

Un rapport d'Aon Solutions Ltd publié dans la foulée du Budget 2025-2026 met en lumière les failles structurelles du système de pension. Rédigé par Yvan Legris, Noor Hotee, Samuel Jeeban et Bernard Yen - experts de cette firme -, ce document expose les défis posés par le vieillissement démographique et les contraintes financières de l'État. Le rapport soutient que la réforme de la Basic Retirement Pension (BRP) est une décision difficile mais incontournable pour assurer la pérennité du système de retraite. Il appelle à un rééquilibrage global, incluant un meilleur ciblage des aides, davantage d'efforts d'épargne individuelle et une approche transparente et apolitique.

Prenant comme toile de fond la mesure phare annoncée par le gouvernement - le rehaussement progressif de l'âge d'éligibilité à la pension universelle de 60 à 65 ans -, le rapport qualifie cette réforme de «difficile mais inévitable». Cette réforme, longtemps repoussée, vise à aligner l'âge de la BRP sur celui déjà appliqué dans la Fonction publique et sous le National Pensions Fund afin d'assurer la viabilité à long terme d'un système devenu financièrement insoutenable. Face aux enjeux posés par le système de pension, les experts analysent la situation démographique, qui lui est étroitement liée.

920 000 dans 40 ans

En 2022, une femme de 60 ans pouvait espérer vivre encore 22 ans, un homme de 60 ans, 18 ans. Parallèlement, la natalité continue de chuter. Le résultat, expliquent-ils, est qu'à l'horizon 2063, il ne restera qu'un seul actif pour financer un retraité si l'âge de la BRP reste inchangé. Le rapport avertit que la population mauricienne passera de 1,2 million aujourd'hui à environ 920 000 dans 40 ans. «Cela signifie que les travailleurs devront être lourdement taxés pour soutenir une population vieillissante croissante, ce qui exercera une pression accrue sur notre système de sécurité sociale», souligne le rapport.

Le système actuel de pensions et d'allocations représente 34 % du Budget national, soit Rs 90 milliards, bien plus que les budgets de l'éducation et de la santé réunis. Les experts indiquent qu'une pension mensuelle de Rs 15 000, versée sur 20 ans, représente un engagement de près de Rs 4 millions par retraité. «Avec plus de 277 000 retraités aujourd'hui, l'État traîne une dette implicite estimée à Rs 800 milliards, soit davantage que le Produit Intérieur Brut. Et cette dette n'apparaît nulle part dans les chiffres officiels», peut-on lire dans le rapport.

Selon les experts, l'introduction progressive du nouvel âge d'éligibilité devrait permettre une économie de Rs 90 milliards sur dix ans. «Les gains seraient modestes au départ - autour de Rs 3 milliards en 2026 et 2027 - mais augmenteraient progressivement pour atteindre les Rs 15 milliards l'an à partir de 2034, lorsque la réforme sera pleinement appliquée», estiment-ils. Le rapport recommande également de mieux cibler le versement de la pension de vieillesse selon les revenus et actifs, en utilisant les données fiscales afin de concentrer les aides sur les plus vulnérables. Ils insistent sur la nécessité de recentrer la mission de la pension universelle pour qu'elle reste un filet de sécurité contre la pauvreté et ne joue pas le rôle d'un revenu de remplacement généralisé.

Concernant la suppression progressive des allocations financées par la Contribution sociale généralisée, les experts soulignent que la fragilité structurelle de ce dispositif expose le système à de graves risques à long terme. «Sa restructuration devrait permettre des économies de Rs 13 milliards entre 2026 et 2028», estiment-ils, tout en ajoutant que ce modèle soulève de sérieuses questions quant à sa durabilité, reposant sur le financement continu des dépenses sociales croissantes par les actifs, notamment face aux évolutions démographiques et aux pressions économiques.