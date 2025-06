Sénégal: Les JOJ 2026 doivent aussi impacter le tourisme et l'employabilité (Ahmadou Al Aminou Lo)

Dakar — Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2026, au-delà de leur dimension sportive, doivent donner au Sénégal les abrite l'opportunité de "générer des retombées économiques" à travers le tourisme et l'employabilité des jeunes, a préconisé, jeudi, Ahmadou Al Aminou Lo.

"Nous ne voulons pas que les JOJ soient juste du sport. Nous voulons impulser une dynamique pour montrer ce que les Jeux peuvent apporter au tourisme mais surtout à l'employabilité des jeunes", a déclaré le ministre chargé du Suivi, du Pilotage et de l'Evaluation de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050" à la présidence de la République.

Les Jeux olympiques de la jeunesse, édition 2026, se dérouleront u Sénégal du 31 octobre au 13 novembre.

Intervenant lors d'un panel organisé à l'occasion de la Journée des pôles urbains de Diamniado et du Lac Rose, M. Lo a insisté sur la nécessité de "capitaliser et de former des jeunes" dans divers domaines comme la restauration, l'hôtellerie, l'évènementiel à travers le concept dénommé "JOJ Impact".

Il a ainsi suggéré de faire du pôle urbain de Diamniadio, situé à une trentaine de kilomètre de Dakar, l'épicentre du "JOJ Impact" en vue de réussir cette ambition.

"Nous devons pouvoir avoir des impacts socioéconomiques de l'agenda Sénégal 2050. Au-delà des infrastructures, nous devrons évaluer et savoir ce qu'il a apporté au développement socioéconomique du Sénégal", a poursuivi M. Lo.

Il a également recommandé une "structuration" des villes dans une perspective de favoriser l'investissement, l'emploi et les services.

"L'aménagement est le levier stratégique. Tout doit être au niveau de la territorialisation de nos politiques économiques. Il faut qu'on restructure l'espace, qu'on organise la croissance, l'inclusion et l'efficience", a conclu Ahmadou Al Aminou Lo, anciennement secrétaire général du gouvernement.

Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye a, pour sa part relevé l'importance de créer des aménagements dans la durabilité.

"Il faudrait des aménagements pour permettre à ceux qui voudraient circuler à l'intérieur de la plateforme, de le faire à travers une mobilité verte comme des pistes cyclables, des allées piétons, un reboisement ainsi qu'une signalétique qui correspond à une labellisation éco-lab", a-t-il préconisé.

Il a estimé que cette approche pourrait faire de Diamniadio "une ville verte qui respire", dans laquelle l'on circule "aisément" et qui "attire" les investisseurs.

La Journée des pôles urbains de Diamniado et du Lac Rose a été aussi l'occasion, pour les partenaires publics et privés et les promoteurs implantés dans la zone, de faire des communications sur les services qu'ils offrent.