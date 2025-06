Sénégal: Vers la réhabilitation de l'unité de dégorgement des huîtres de Fatick

Toubacouta (Fatick) — L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) envisage de réhabiliter l'unité de dégorgement des huîtres de Fatick (ouest), pour moderniser l'ostréiculture locale et améliorer la qualité des produits, a annoncé jeudi son directeur général, Samba Ka.

"On va réhabiliter l'unité de dégorgement, car on sait que pour mieux vendre les huîtres, il faut 24 ou 48 heures dans de l'eau propre pour enlever toutes les impuretés afin qu'elles puissent être consommées de façon convenable", a-t-il dit.

Il intervenait lors d'un atelier de sensibilisation et d'information sur le Code de l'aquaculture, qui s'est tenu le même jour à Toubacouta, en partenariat avec Enabel, l'agence belge de coopération internationale.

Selon Samba Ka, la modernisation du secteur de l'ostréiculture et ses pratiques devrait contribuer à augmenter la production.

Il a donné en exemple la ferme pilote à Nemabah, située dans la commune de Toubacouta et dont le but est de contribuer à la couverture des besoins en produits halieutiques et à la préservation des ressources naturelles.

"L'aquaculture, si elle est pratiquée sous différentes formes, participe au développement économique et social du pays. Elle contribue également à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations", a déclaré le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture.

Dans ce cadre, le code de l'aquaculture a été promulguée en 2022 pour accompagner les acteurs et crédibiliser leur activité, a-t-il ajouté.

"Pour rendre effective l'application de la loi, il s'agit aujourd'hui de partager la loi et son décret d'application avec les acteurs et professionnels du secteur pour que ces derniers puissent s'en approprier et l'appliquer effectivement", a pour sa part relevé le sous-préfet de Toubacouta, Amdy Moustapha Ba.

Il a invité les acteurs de la chaîne de valeur à s'approprier le code de l'aquaculture et à vulgariser le cadre juridique du secteur dans les régions couvertes par Enabel.