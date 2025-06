Burkina Faso: Lutte contre le paludisme au pays - Plus de 15 millions de moustiquaires à distribuer

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé le jeudi 19 juin 2025, dans la commune rurale de Komsilga, au lancement officiel de la 6e campagne nationale de distribution gratuite de Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA). Cette opération se tient sous le slogan : « Dormons toujours sous moustiquaire imprégnée ».

Au Burkina Faso le paludisme reste la première cause de consultation, d'hospitalisation et de mortalité. Pour y faire face, le ministère de la Santé a initié une vaste campagne

qui prévoit la distribution de plus de 15 millions de Moustiquaires imprégnées d'insecticide à longue durée d'action (MILDA) de dernière génération. La campagne a été lancée ,le jeudi 19 juin 2025, dans la commune de Komsilga. Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a rappelé l'ampleur du fléau. En 2024, plus de 10 millions de cas ont été enregistrés dans les formations sanitaires du pays, avec malheureusement plus de 3 000 décès. « Derrière ces chiffres, se cachent des familles endeuillées, des enfants déscolarisés et des économies fragilisées », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué les actions entreprises par l'Etat pour lutter contre cette maladie : gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes, chimio prévention du paludisme saisonnier, pulvérisation intra-domiciliaire, destruction des gîtes larvaires et campagnes de distribution universelle des MILDA. Le ministre a souligné que cette nouvelle campagne marque une intensification des efforts gouvernementaux sous l'impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Chaque moustiquaire distribuée est une arme contre le paludisme, et chaque moustiquaire suspendue est une promesse de protection », a insisté M. Kargougou. Il a attiré l'attention sur la prolifération des moustiques dans les pneus usagés, les récipients abandonnés ou les eaux stagnantes. « Chaque flaque d'eau est une fabrique à moustiques. Soyons tous des volontaires de la propreté et de l'assainissement de notre cadre de vie », a-t-il lancé.

Les agents déployés dans le cadre de cette opération (soit 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé) auront aussi pour mission de repérer les foyers de reproduction des moustiques et de sensibiliser les populations.

Appel à la responsabilité collective

Le ministre Kargougou a exhorté les citoyens à s'approprier la campagne :

« Recevez vos moustiquaires, mais surtout utilisez-les correctement. Faites-y dormir tous les membres de votre famille chaque nuit et assainissez votre environnement. » Il a aussi remercié les Partenaires techniques et financiers (PTF) pour leur soutien, les invitant à continuer leurs efforts en vue de l'élimination du paludisme d'ici à 2030. Le président de la délégation spéciale de Komsilga, Antarest Batiana, a salué cette initiative et souligné l'importance d'une lutte collective.

« Les MILDA sont des boucliers de vie, à utiliser avec rigueur chaque nuit. Elles ne sont pas destinées à clôturer les potagers ou protéger les cultures », a-t-il averti, non sans humour. De son côté, le représentant des PTF, Seydou Coulibaly, a rappelé l'impact dramatique de la maladie, notamment chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. En se référant au rapport mondial 2024 de l'OMS, il a indiqué que 263 millions de cas de paludisme ont été enregistrés en 2023, avec près de 597 000 décès, dont 95 % en Afrique.

« Ces chiffres montrent l'urgence de poursuivre et d'intensifier les efforts. Les partenaires restent engagés à soutenir le Burkina Faso sur les plans technique et financier pour atteindre l'objectif d'élimination du paludisme d'ici 2030 », a-t-il affirmé.