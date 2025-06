Burkina Faso: Audiences à l'Assemblée législative de Transition - Ousmane Bougouma reçoit la BOAD et le FMI

Le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu successivement en audience, la Banque Ouest-Africaine de développement (BOAD) et le Représentant résident du Fonds monétaire international (FMI), jeudi 19 juin 2025.

Le responsable du Développement des projets climat, Ibrahim Traoré, qui a conduit la délégation de la BOAD, a indiqué être venu échanger avec le président de l'ALT sur l'Initiative présidentielle relative aux transports et la mobilité durable. Il a rappelé que la BOAD s'est engagée à appuyer le Burkina Faso dans la réalisation de ce projet présidentiel. « Le président de la BOAD a diligenté une mission pour accompagner le Burkina Faso à, non seulement, concevoir et monter le projet, mais également à finaliser les termes de référence pour l'étude de faisabilité », a fait savoir M. Traoré.

Dans le cadre du montage de ce projet, a-t-il poursuivi, nous sommes appelés à rencontrer différentes structures, mais la composante du projet qui s'occupe du cadre réglementaire en matière de transports et mobilité durable, exige l'intervention de l'ALT. « Conformément aux instructions du président de la BOAD, il est de bon ton que nous venions recueillir toutes les orientations et recommandations du président de l'ALT afin que le montage du projet soit inclusif », a-t-il justifié.

Il a, en outre, confié que le Président de l'ALT est confortable avec la façon dont le projet est développé par la BOAD et l'a même encouragé à continuer dans cette dynamique.

« Les documents du projet à monter seront conformes à la vision que le Burkina Faso veut pour son développement. Il a été donc convenu de rencontrer une équipe de députés pour aller en profondeur sur certains aspects techniques », a soutenu M. Traoré. A la suite de la BOAD, la délégation du Fonds monétaire international(FMI) a été reçue par le Président de l'Assemblée législative de Transition. Au sortir de l'entretien, le Représentant résident du FMI au Burkina Faso, William Gbohoui, a confié être venu rendre une visite de courtoisie au président de l'ALT afin de recueillir ses conseils, mais aussi discuter de l'état de la coopération entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international.

« Nous avons une excellente coopération avec le Burkina Faso. Cela est matérialisé par les différentes activités que nous menons dans le pays. En 2023, le FMI a octroyé un financement d'environ 80 millions de dollars pour soutenir les réformes des autorités dans le cadre de la lutte pour la sécurité alimentaire », a souligné M. Gbohoui. Il a ajouté qu'actuellement, il existe un programme d'un montant total d'environ 300 millions de dollars qui couvre la période de 2023 à 2027.

Pour lui, ce programme soutient également des ambitions de réformes contenues dans le Plan national de développement économique et social (PNDES) et le Plan d'actions pour la stabilisation et le développement (PASD). « La mise en oeuvre de ces différentes réformes vont permettre au Burkina Faso de créer un espace budgétaire afin d'investir dans le secteur prioritaire, d'augmenter la résilience du pays face au choc, réduire la pauvreté et améliorer la gouvernance et la transparence budgétaire », a-t-il précisé.