Burkina Faso: Création d'une brigade de lutte contre l'incivisme - Restaurer l'autorité de l'Etat, une nécessité

Le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 18 juin dernier, a adopté un décret portant création d'une brigade civique pour l'ordre et la discipline. Dénommée « Brigade Laabal », en langue nationale fulfuldé, qui signifie droiture, probité et honnêteté, elle aura pour vocation de « soutenir la restauration de l'autorité normative de l'Etat, en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public ». En d'autres termes, « Laabal » sera un instrument civique de régulation sociale, capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité.

L'initiative, il faut le relever, est, somme toute, louable. D'où la nécessité de féliciter les autorités qui semblent avoir pris toute la mesure du péril qui guette notre pays. Elles ont vu juste. Cela dit, on espère qu'avec l'avènement de « Laabal », les lignes bougeront positivement dans notre pays où l'incivisme a poussé des racines pour ne pas dire qu'il a pignon sur rue et ce, depuis quelques années.

Autrement dit, l'incivisme, sous toutes ses formes, est une réalité au Burkina Faso. A preuve, on voit des gens qui se montrent champions de l'incivisme. Les exemples sont si légion que l'on ne pourra pas les citer exhaustivement au risque d'en perdre haleine. Le cas le plus emblématique est la circulation routière où les feux tricolores et les panneaux de signalisation sont royalement ignorés par certains usagers.

On a l'impression que certains en font à leur tête

Et très malheureusement, cela se passe souvent au nez et à la barbe des agents des forces de l'ordre, visiblement impuissants. Et ce n'est pas tout. Car, on voit aussi parfois des gens qui jettent pêle-mêle des ordures dans la rue, et où d'autres se permettent de déverser des déchets extraits des fosses septiques.

A cela, il faut ajouter la divagation des animaux qui pose, à la fois, un problème de sécurité publique et un manque d'hygiène. Malgré les campagnes de sensibilisation, le phénomène prend de l'ampleur. Si bien qu'on a l'impression que certains en font à leur tête. En un mot comme en mille, on peut dire, sans aucun risque de se tromper, que l'incivisme au Burkina a plusieurs visages.

Le combattre ne sera certes pas une mince affaire. Mais il faut d'abord commencer par s'en donner les moyens. Aux grands maux, les grands remèdes, dit-on. C'est en cela qu'il faut souhaiter que «Laabal » ne soit pas un simple effet d'annonce ou une annonce sans effet. Du reste, sa création n'avait que trop tarder. Une fois qu'elle sera opérationnelle, on attend d'elle qu'elle produise les effets escomptés sur le terrain.

Car il faut que les choses changent. Notre pays ne peut pas continuer de s'accommoder du désordre et de la pagaille que d'aucuns ont fini par instaurer comme une norme au mépris des textes et lois en vigueur. C'est pourquoi il sied d'inviter les uns et les autres et cela, à tous les niveaux, à une prise de conscience individuelle et collective. Il faut un changement de mentalités et de comportements.