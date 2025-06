Afrique Centrale: Accord préliminaire de paix entre Kinshasa et Kigali - Les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs ?

Sous l'égide des Etats-Unis, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont paraphé, le 18 juin dernier à Washington, un accord de paix dont la signature officielle est prévue pour le 27 juin prochain. Un accord préliminaire arraché au prix de plusieurs jours de dialogue intensif et de négociations en coulisses entre experts des deux pays réunis au pays de l'Oncle Sam, sous la vigilance de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Allison Hooker. Et qui marque une étape importante dans la recherche de la paix et de solutions à leur conflit persistant. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet accord préliminaire est un pas important dans le processus de rapprochement entre Kinshasa et Kigali.

En cas de signature officielle de l'Accord, ce serait un pas décisif dans la recherche de la paix

Cela est d'autant plus vrai qu'en dehors du sommet de Doha qui avait réuni le 18 mars dernier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour de l'émir du Qatar, on ne se souvient pas d'une rencontre de haut niveau ayant mis face à face des experts de ces deux pays, dans des échanges directs.

Et ce à l'effet de trouver un compromis de sortie de crise en vue de poser les jalons d'une paix durable dans ce conflit qui pourrit l'atmosphère entre Kinshasa et Kigali, et qui a déjà laissé de nombreuses victimes sur le carreau. Et cet accord préliminaire est d'autant plus source d'espoir d'une désescalade entre les deux voisins, qu'aucune médiation n'est jusque-là parvenue à leur faire fumer le calumet de la paix.

En tout cas, l'espoir est permis. Car, dans le prolongement de la signature officielle de cet accord prévu dans une semaine, se profile à très court terme, à en croire certaines sources, une rencontre au sommet entre les deux chefs d'Etat en présence du locataire de la Maison Blanche himself, le président Donald Trump. C'est dire si les signaux sont encourageants.

Toujours est-il que dans un souci d'efficacité et de cohérence dans les efforts internationaux, le Qatar a été associé aux discussions de Washington où Doha participait en tant qu'observateur. C'est dire aussi si tout est mis en oeuvre en amont pour un aboutissement heureux de cette initiative.

La question qui se pose est de savoir si les fruits de cet accord préliminaire tiendront la promesse ... des espoirs suscités. La question est d'autant plus fondée que tant que l'accord officiel n'est pas signé, tout reste possible dans ce conflit où les protagonistes nous ont habitués à des rebondissements sur fond de comportements dilatoires ou de rendez-vous manqués.

C'est pourquoi on croise les doigts, espérant que la date du 27 juin prochain sera tenue. Car, un malentendu est vite arrivé, si un énième événement, voire un troisième larron ne vient pas remettre en cause le processus en cours. Toujours est-il qu'en cas de signature officielle de l'Accord, ce serait un pas décisif dans la recherche de la paix dans ce conflit qui menace la stabilité de toute la région des Grands Lacs.

Si le processus connaissait un dénouement heureux, ce serait une victoire diplomatique pour Trump

Laquelle région a longtemps été secouée par des décennies de conflits armés sur fond de rivalités et de mésentente entre pays voisins. En tout état de cause, si le processus connaissait un dénouement heureux, ce serait une victoire diplomatique pour le président Donald Trump qui ne manquerait pas d'en récolter les dividendes politiques.

Même si le contraste entre son image de faiseur de paix entre la RDC et le Rwanda, et son attitude de soutien aveugle à Israël dans la guerre sans merci que l'Etat hébreux a déclenchée contre l'Iran, reste saisissant. Mais ainsi va le monde. Seuls les intérêts guident les pas.

Et l'on peut d'autant plus comprendre que les Etats-Unis s'investissent dans le dossier congolais en faisant des pieds et des mains pour rabibocher les deux présidents antagonistes, qu'en amont, Washington était engagée dans des négociations visant à conditionner son aide dans la sécurisation de l'Est de la RDC, à une facilité d'accès aux minerais rares qui font toute la richesse de ce vaste pays d'Afrique centrale.

En tout état de cause, maintenant que le processus est enclenché, l'essentiel est de parvenir à un accord. Et tout porte à croire que Donald Trump a toutes les cartes en main pour y parvenir. La paix en RDC passera-t-elle alors par Washington ? C'est le wait and see.