Tunisie: Russie - De nouvelles perspectives économiques explorées à Saint-Pétersbourg

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, s'est entretenu, les 18 et 19 juin 2025, en marge de la 28e édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (Russie), avec plusieurs hauts responsables russes, notamment le ministre du Commerce de la Commission économique eurasiatique, Andrey Slepnev, le président du Conseil des affaires russo-tunisien, Rubik Alexay, ainsi que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Pétersbourg, Vladimir Katenev.

Ces rencontres ont permis de mettre en lumière les nombreuses opportunités susceptibles de renforcer les relations économiques bilatérales.

Les responsables russes ont exprimé un vif intérêt pour la Tunisie, la considérant comme une plateforme stratégique offrant de multiples avantages pour l'investissement et le développement de partenariats fructueux dans divers secteurs.

Samir Abdelhafidh a salué, à cette occasion, la qualité des relations entre la Tunisie et la Fédération de Russie, ainsi que les progrès enregistrés dans plusieurs domaines de coopération. Il a mis en avant les perspectives prometteuses pour intensifier les échanges commerciaux et les investissements, en soulignant les atouts de la Tunisie, notamment sa position géographique au carrefour de l'espace euro-méditerranéen et africain, ainsi que la compétence de ses ressources humaines.

Le ministre a également insisté sur l'importance de renforcer la coopération entre les structures du secteur privé des deux pays, à travers l'intensification des rencontres et des événements de promotion. Il a réaffirmé la disponibilité des structures publiques tunisiennes à soutenir et accompagner les investisseurs et hommes d'affaires russes désireux de développer des projets en Tunisie ou d'y nouer des partenariats commerciaux.