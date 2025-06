Soudan: Le Premier Ministre Résume les Problèmes Auxquels le Pays est Confronté et Propose des Solutions

Le Premier ministre de transition, Dr. Kamil Idris, dans son discours au peuple aujourd'hui, a résumé les problèmes anciens et récurrents dont souffre le pays, au premier rang desquels le fait de ne pas placer la bonne personne à la bonne place, en plus de la faiblesse de la gestion et du leadership sage, la négligence du développement équilibré et de la répartition équitable des richesses et du pouvoir, en plus de la corruption sous toutes ses formes et types, et la difficulté d'accepter les autres pour des raisons partisanes, sectaires, ethniques, religieuses et régionales.

Kamel Idris a déclaré dans son discours : « C'est ce à quoi votre prochain gouvernement civil, le gouvernement de l'espoir, espère répondre à travers un style administratif et de leadership solide qui combine connaissances, professionnalisme et bonne moralité. »

Dr. Kamil a souligné, outre la structure ministérielle, qu'il existe une longue liste de conseils, d'organismes, d'agences et de commissions inutiles qui représentent des gouvernements parallèles qui drainent les fonds publics. Il a souligné que le gouvernement réexaminera ces organes en vue de les supprimer ou de les fusionner en ministères, tout en en conservant un minimum pour l'extrême nécessité après avoir revitalisé leurs rôles, peut-être pour une période de temps limitée. /OSM