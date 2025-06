Soudan: Discours du Premier Ministre à la Nation Soudanaise

document

Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a décrit dans son discours les caractéristiques du prochain gouvernement, qu'il a appelé le gouvernement civil de l'espoir.

Ci-dessous, SUNA publie une traduction non officielle du texte de son discours :

C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous présenter notre nouveau gouvernement, le gouvernement de l'Espoir, notamment ses principales caractéristiques et sa structure ministérielle, dans ce court laps de temps et dans les circonstances exceptionnelles que traverse notre chère nation.

Nous pensons que les problèmes persistants auxquels notre nation est confrontée depuis longtemps sont dus à cinq causes principales :

1. L'incapacité à placer les bonnes personnes aux bons postes ;

2. Une gestion défaillante et un leadership avisé ;

3. Le manque de développement équilibré et la répartition équitable des richesses et du pouvoir ;

4. La corruption sous toutes ses formes ;

5. La difficulté à accepter les autres pour des raisons partisanes, sectaires, ethniques, religieuses et régionales.

Le gouvernement de l'Espoir, votre prochain gouvernement civil, entend remédier à ce problème en adoptant une stratégie administrative et de leadership judicieuse alliant expertise, professionnalisme et moralité.

Premièrement : Les caractéristiques fondamentales du Gouvernement Civil de l'Espoir

* Notre slogan :

Espoir

* Mission :

Assurer la sécurité, la prospérité et une vie confortable pour chaque citoyen soudanais.

* Vision :

Transformer le Soudan au rang des nations développées.

* Valeurs fondamentales :

1- Honnêteté

2- Intégrité

3- Justice

4- Transparence

5- Tolérance.

* Style de pensée : Stratégique

- Mission

- Vision

- Stratégie

- Plan d'action

- Mise en oeuvre.

* Méthodologie de travail :

- Scientifique

- Pratique

- Professionnelle et collective

- Basée sur des critères de réussite et des normes de mesure.

Gouvernement Civil D'espoir :

1. Technocratique : Il s'agit d'utiliser les connaissances et le bagage technologique de ses sbires intellectuels pour gérer la population.

2. Non partisan : Il représente la majorité silencieuse, car ses membres ne sont affiliés à aucun parti politique.

De plus, ce gouvernement combinera deux incohérences :

Dans son essence et ses actes, l'altruisme signifie éviter le gaspillage et les excès (les frères du diable sont les gaspilleurs).

Prospérité : Son objectif est d'offrir au grand peuple soudanais une vie agréable et prospère. De plus, ce gouvernement intégrera les trois meilleurs attributs :

Sincérité : Nous promettons à Dieu et au peuple

La vérité est une promesse que nous promettons à Dieu et au peuple de respecter. « Ô vous qui croyez, craignez Dieu et soyez avec les véridiques.»

Honnêteté : Nous promettons à Dieu et au peuple de ne pas violer notre engagement ni notre confiance, et nous prêtons une attention particulière à ceux qui le font.

Équité : Nous créons un système juridique (« Et lorsque vous jugez entre des personnes, jugez avec justice »).

Deuxièmement : Conditions requises pour rejoindre le Gouvernement de l'Espoir :

Premièrement : Quelle que soit sa couleur ou ses croyances, la personne doit être citoyenne soudanaise.

Deuxièmement : l'impartialité politique.

Troisièmement : Respect des cinq valeurs clés susmentionnées.

Quatrièmement : Capacité à diriger. Cinquièmement : Posséder le plus haut niveau de compétence technique, de compétences et de compréhension requis sur le terrain.

Troisièmement : Structure du Gouvernement civil de l'Espoir

Le Gouvernement de l'Espoir se compose de vingt-deux ministères, répartis comme suit : (sans hiérarchisation)

Ministère de la Défense

Ministère de l'Intérieur :

La guerre nous a appris une leçon importante : notre sécurité nationale est fondamentale.

Ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale :

Il va sans dire que les ressources humaines constituent la pierre angulaire de notre renaissance future, en termes d'éducation et de formation. Qualification et formation

Ministère de la Transformation numérique et des Communications :

Comme vous le savez, nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle et nous sommes déterminés à rejoindre ses rangs.

Ministère des Finances :

Nous élaborerons une politique financière et administrative prudente, fondée sur une conception économique rationnelle, qui optimisera nos ressources, rationalisera nos dépenses et éliminera toutes les distorsions économiques.

Ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation :

C'est là que réside l'épine dorsale de notre économie, et nous nous efforcerons d'en faire notre principal avantage concurrentiel.

Ministère des Ressources Animales et de la Pêche :

Il s'agit également d'une ressource stratégique qui représente un avantage concurrentiel majeur. Nous y consacrerons les ressources et l'attention nécessaires pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle économique essentiel.

Ministère des Minerais :

Il s'agit d'un autre don divin que nous entendons transposer dans un modèle de gestion professionnelle afin de favoriser un essor économique majeur pour notre pays.

Ministère de l'Énergie :

Dans ce secteur stratégique vital, nous mettrons tout en oeuvre pour privilégier les énergies renouvelables, alternatives et durables, telles que l'énergie solaire et nucléaire à des fins pacifiques.

Ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique :

Il va sans dire que l'éducation et la recherche scientifique sont le fondement de la renaissance des nations. C'est pourquoi elles constitueront la priorité absolue de nos efforts pour attirer les meilleures pratiques en matière d'éducation et de recherche dans ce secteur crucial. Quant à l'éducation nationale, nous lui redonnerons son lustre d'antan.

Ministère de la Santé :

La mise en place d'un système de santé intégré offrant des soins médicaux simples et pratiques à tous les citoyens est au coeur de nos priorités de développement.

Ministère de l'Environnement et du Développement durable :

Nous sommes déterminés à élaborer des stratégies et des politiques nationales visant à protéger l'environnement, à préserver nos ressources naturelles et à promouvoir le développement durable. Ministère de la Gouvernance fédérale et du Développement rural :

Un développement équilibré est le fondement de la stabilité. Sa faiblesse et son absence étant le dénominateur commun de la plupart de nos problèmes actuels, nous y consacrerons la plus grande attention.

Ministère de la Jeunesse et des Sports :

Nos jeunes représentent environ 65 % de la population nationale. Ils représentent plus de la moitié de son présent et de son avenir. Nous nous efforcerons donc de maximiser leur rôle et de leur donner l'opportunité de diriger la société.

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale

Ce ministère est l'un des plus importants, et nous exploiterons son rôle stratégique pour faire entendre notre voix au monde comme il se doit au service de notre nation, notamment par la diplomatie de la paix et des partenariats productifs.

Ministère de l'Industrie et du Commerce :

C'est l'épine dorsale de notre économie nationale. Nous nous concentrerons donc sur une production manufacturière intégrée à valeur ajoutée et maximiserons nos exportations afin de dégager un excédent commercial important.

Ministère des Infrastructures et des Transports :

Sans ce ministère important, l'économie ne se redressera pas. Par conséquent, il jouera un rôle majeur dans la prochaine phase, notamment dans la reconstruction des ruines de la guerre, en adoptant une vision moderne et non conventionnelle.

Ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme :

Ces trois secteurs sont en concurrence, nous devons donc les développer pour rester au niveau de leurs homologues internationaux.

Ministère de la Justice :

La justice est le fondement de la gouvernance ! C'est pourquoi nous oeuvrerons rapidement à la consolidation de l'État de droit en établissant un système judiciaire juste et efficace.

Ministère des Affaires religieuses et des Waqfs :

Nous nous concentrerons sur les lieux de culte, inculquerons les valeurs de modération dans la religion et la religiosité, lutterons contre l'extrémisme et bâtirons des ponts de tolérance.

Ministère des Affaires du Cabinet :

Ce ministère jouera un rôle essentiel dans la coordination de l'action gouvernementale, la résolution des difficultés, l'évaluation et le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie nationale, et assurera une coordination étroite entre les trois pouvoirs de l'État : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. *Outre la structure ministérielle, il convient de souligner l'existence d'une longue liste de conseils, d'organismes, d'agences et de commissions inutiles, représentant des gouvernements parallèles qui drainent les fonds publics. Nous examinerons ces organismes afin de les supprimer ou de les fusionner en ministères, en les réduisant au minimum, une fois leurs fonctions pleinement exercées, peut-être pour une période limitée.

La Commission d'intégrité et de transparence, dotée d'une autorité juridique étendue et axée sur la lutte contre la corruption, est l'un des organes administratifs les plus importants, nouveaux comme anciens.

Parce que tout notre travail reposera sur une préparation minutieuse, le Conseil national de préparation économique et stratégique a été créé. Comme on le dit souvent, « Ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec ».

L'Autorité nationale d'investissement est un acteur clé pour attirer les capitaux nationaux et étrangers.

En tant que Premier ministre, que souhaite-je pour l'ensemble du pays et tous ses citoyens ? Sans quotas, j'espère parvenir à des nominations équitables, fondées sur les personnes les plus qualifiées, expérimentées, méritantes et se distinguant par leur réputation et leur honnêteté, sans quotas.

Des hommes d'État capables de faire progresser la nation et de la mettre sur un pied d'égalité avec les pays développés sont nécessaires pour relever les défis de croissance et de stabilité qui nous attendent. Cela exige que nous défendions les valeurs d'équité, d'ouverture et d'État de droit, et que nous éradiquions de notre langage le népotisme et le favoritisme sous toutes leurs formes et manifestations.

Par conséquent, je procéderai à la formation immédiate et progressive du ministère, tout en conservant mon droit de Premier ministre, qui dispose de l'autonomie nécessaire pour constituer un ministère indépendant composé de talents civils, selon les différentes techniques de sélection que je juge appropriées.

J'encourage toutefois tous les talents nationaux indépendants qui ont à coeur l'honneur de servir la patrie à nous envoyer leur CV via les réseaux sociaux mentionnés, accompagné du nom de l'organisme gouvernemental concerné.

Ce faisant, nous aurons mis en oeuvre l'une des stratégies les plus efficaces pour attirer les talents nationaux indépendants et établi une réserve nationale centrale, principale source d'informations, de compétences, d'expérience et de savoir-faire qui fait cruellement défaut à l'ensemble de la fonction publique.

Vive notre nation, libre, fière, digne et résiliente.

/ OSM/