Soudan: Le Premier Ministre Décrit les Caractéristiques du Gouvernement Civil de l'Espoir Attendu

Le Premier ministre Dr Kamil Idris a présenté les caractéristiques du prochain gouvernement, qu'il a appelé le « gouvernement civil de l'espoir », fournissant un résumé des caractéristiques de base du gouvernement et de la structure du ministère.

Dans un discours adressé aujourd'hui au peuple soudanais sur le prochain gouvernement, Kamil Idris a déclaré que le slogan du gouvernement est l'espoir, tandis que sa mission est d'assurer la sécurité, la prospérité et une vie confortable pour chaque citoyen soudanais. Il a expliqué que la vision du gouvernement est basée sur le fait de faire passer le Soudan au rang des pays développés, ajoutant que les valeurs fondamentales du gouvernement sont (l'honnêteté, l'intégrité, la justice, la transparence et la tolérance).

Le Premier ministre a ajouté que le style de réflexion sera stratégique, basé sur (message, vision, stratégie, plan d'action et mise en oeuvre), expliquant que l'approche de travail sera (scientifique, pratique, professionnelle, collective, avec des critères de réussite et des contrôles de mesure).

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement civil de l'espoir est le premier gouvernement dans l'histoire du Soudan à combiner deux bonnes choses : (technocratique), ce qui signifie gouverner le peuple par l'intermédiaire de ses serviteurs érudits en fonction de leur expérience et de leur formation technique, et (non partisan), ce qui signifie que ses membres n'appartiennent pas à des partis politiques mais représentent plutôt la voix de la majorité silencieuse.

Il a expliqué que le gouvernement serait modeste dans ses actions et dans la prévention de l'extravagance et du gaspillage, et qu'il apporterait en même temps prospérité et vie confortable au grand peuple soudanais.

Il a souligné que le gouvernement sera caractérisé par l'honnêteté, l'intégrité et la justice en établissant l'État de droit.

Il a déclaré que les conditions d'adhésion au Gouvernement de l'Espoir incluent que la personne soit de nationalité soudanaise, quelle que soit sa race ou sa religion, qu'elle ne soit affiliée à aucun parti politique, qu'elle possède des valeurs fondamentales ainsi que des compétences en leadership, et qu'elle possède les plus hauts niveaux de connaissances, de compétences et d'expertise technique requis dans le domaine concerné. /OSM