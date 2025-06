Soudan: Le Gouverneur de Khartoum Salue l'Aide Apportée par l'UNICEF

Le gouverneur de Khartoum , M. Ahmed Hamza, a reçu jeudi une délégation de l'UNICEF, qui comprend tous les départements de l'organisation, au cours de laquelle la délégation visitera un certain nombre de sites dans l'État.

Le gouverneur de Khartoum a salué le soutien apporté par l'UNICEF aux secteurs de l'eau potable, de l'éducation, de la santé et de l'évacuation des enfants de Maigoma au début de la guerre. Il a ajouté que l'État souhaiterait une plus grande intervention de l'organisation, surtout après la déclaration de sa libération complète, car les citoyens souffrent encore des effets de la guerre. Le gouverneur a déclaré que l'État a travaillé dur pour redémarrer les stations d'eau et s'efforce toujours d'améliorer les services et d'encourager les citoyens à revenir. Il a également appelé à un soutien continu à l'éducation et à la fourniture de services d'études.

De son côté, la délégation de l'UNICEF a confirmé que le but de la visite était d'apporter un soutien aux efforts du ministère de la Santé pour éradiquer le choléra et de visiter certain nombre de stations d'eau, de centres de santé et de centres de développement social pour évaluer leur état. /OSM