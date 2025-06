Le Premier ministre Dr. Kamel Idris, dans un discours au peuple, a déclaré que le gouvernement d'espoir attendu se compose de 22 ministères, détaillant leurs tâches comme suit : (sans priorité dans l'ordre).

Les ministères de la Défense et de l'Intérieur sont concernés par la sécurité nationale. Le ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale représente la pierre angulaire de la renaissance à venir. Le ministère de la Transformation numérique et des Communications s'efforce de suivre le rythme de l'ère de l'intelligence artificielle et de la rattraper.

Le ministère des Finances doit créer une politique financière et administrative prudente fondée sur une compréhension économique logique, qui maximise les ressources, rationalise les dépenses et élimine toutes les distorsions économiques. Le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, pilier de l'économie, s'efforce d'en faire le plus grand atout du pays.

Le Ministère des Ressources Animales et de la Pêche, une ressource stratégique qui représente un avantage concurrentiel majeur. Le ministère des Minéraux, qui s'occupe de créer un boom économique majeur dans le pays. Le ministère de l'Énergie, qui se concentre sur les énergies renouvelables, alternatives et durables, telles que l'énergie solaire et l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, qui sont les pierres angulaires de la renaissance des peuples, oeuvrent pour attirer les meilleures pratiques en matière d'éducation et de recherche et pour mettre l'accent sur l'éducation nationale.

Le ministère de la Santé s'engage à bâtir un système de santé intégré qui offre des soins médicaux faciles et pratiques à tous les citoyens. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable élabore des stratégies et des politiques nationales visant à protéger l'environnement, à conserver les ressources naturelles et à promouvoir le développement durable.

Ministère de la gouvernance fédérale et du développement rural, pour parvenir à un développement équilibré comme base de stabilité. Ministère de la Jeunesse et des Sports, pour valoriser le rôle des jeunes et leur donner l'opportunité de diriger la société.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale s'efforce de transmettre la voix du Soudan au monde comme elle devrait l'être, en mettant l'accent sur la diplomatie de paix et les partenariats productifs.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce met l'accent sur la fabrication intégrée à valeur ajoutée et sur la maximisation des exportations pour atteindre un excédent commercial enorme.

Le ministère des Infrastructures et des Transports, pour relancer l'économie, notamment en reconstruisant ce qui a été détruit par la guerre, avec une vision moderne et non conventionnelle.

Le ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme s'efforce de suivre le rythme de ses homologues du monde entier.

Ministère de la Justice, pour oeuvrer à la consolidation de l'État de droit en créant un système judiciaire juste et efficace. Le ministère des Affaires religieuses et des Dotations s'occupe des lieux de culte, de l'inculcation de la valeur de la modération dans la religion et la religiosité, de la lutte contre l'extrémisme et de la construction de ponts de tolérance.

Ministère des Affaires du Cabinet, pour coordonner la performance du gouvernement, surmonter les difficultés, mesurer et suivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale et assurer une coordination étroite entre les trois branches de l'État (le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire).

Le Premier ministre a annoncé que la structure comprendra des unités administratives, dont la Commission d'Intégrité et de Transparence, qui dispose de larges pouvoirs juridiques et est chargée de lutter contre la corruption. Outre le Conseil National de Planification Economique et Stratégique, qui s'appuie sur une planification solide, l'Autorité Nationale d'Investissement, qui joue un rôle de premier plan pour attirer les investissements étrangers et locaux./ OSM