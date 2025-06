Soudan: Dr Nawara Abu Mohammed Rencontre les Dirigeants du Conseil Consultatif de l'Est - Soudan

La membre du Conseil Souverain de Transition, Dr Nawara Abu Mohammed a rencontré un certain nombre de membres du Conseil Consultatif de la Région du Soudan de l'Est, dans le cadre de la communication et de la consultation avec ceux qui ont une expertise et des connaissances en matière de développement et d'affaires nationales.

Mme Nawara a exprimé sa gratitude et son appréciation aux dirigeants du Conseil consultatif pour leur esprit de coopération et d'initiative dans le soutien des questions nationales. Elle a également exprimé son espoir d'un développement global dans tout le pays et de voir les forces armées remporter la victoire dans l'établissement de la sécurité et de la stabilité pour la nation soudanaise.

De leur côté, les membres du Conseil consultatif ont exprimé leurs félicitations pour les efforts déployés par Mme Nawara, au service de la région et du pays, affirmant leur pleine disponibilité à fournir un soutien et des conseils techniques et consultatifs sur les questions qui préoccupent les trois États de l'Est (Kassala, Gedaref et la mer Rouge), notamment dans les domaines de l'éducation, de l'eau et de la réalisation des objectifs de développement durable.

Le Conseil consultatif exprimé sa volonté de contribuer à la réalisation d'études urgentes et opportunes sur la crise de l'eau, en particulier dans l'État de la mer Rouge, qui souffre d'une grave pénurie d'eau pendant l'été. / OSM