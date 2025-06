Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, le 12e Salon international pour l'alimentation et la transformation alimentaire, qui se tient du 19 au 21 juin 2025, au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio, est «un carrefour de l'animation économique».

Plus de 200 entreprises nationales et étrangères exposent au 12e Salon international pour l'alimentation et la transformation alimentaire, qui se tient du 19 au 21 juin 2025, au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) de Diamniadio. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir de Dakar est un moment privilégié de mise en relation entre des investisseurs nationaux et étrangers. Pour le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, qui a visité les stands, ce salon est un carrefour de l'animation économique. D'où l'importance d'organiser périodiquement ce genre d'activités.

«Nos pays ont besoin de ce genre d'animation économique. Il faut que chaque mois, chaque semaine, qu'il y ait des événements où on montre que c'est l'économie qui est justement le facteur le plus important. Parce que sans cette économie, sans ce commerce, sans cette industrie, on ne peut pas créer de la valeur, du travail ou de la croissance», a-t-il justifié, invitant, ainsi, les hommes d'affaires à venir investir et créer des usines dans notre pays.

«Le Sénégal, martèle-t-il, n'est plus seulement un pays de consommateurs, un pays importateur. Il veut être un pays, d'abord, de production, de consommation et d'exportation. C'est le sens d'ailleurs de la nouvelle politique industrielle que nous avons mise en place».

«Faire du Sénégal, une porte d'entrée économique... »

Un des voeux du gouvernement sénégalais, c'est de faire du pays, une porte d'entrée de l'économie en Afrique. «Ce salon-là, c'est la destination d'investir au Sénégal avec le label «Made in Sénégal». Ce que le gouvernement conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko veut, c'est de faire en sorte que le Sénégal soit la porte d'entrée pour la Cedeao, le marché du Nigéria, celui de Côte d'Ivoire et de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale africaine, Ndlr).»

Dans la foulée, le ministre a félicité les différents exposants et a décerné un satisfecit à la Turquie, invitée d'honneur de ce salon. «Des pays comme la Turquie, Tunisie, Maroc, France et Sénégal ont montré leur capacité à innover. Nous avons ainsi vu que dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, voire même de l'ameublement, des produits extrêmement innovants. Il y a eu beaucoup d'innovations en matière de fertilisant, de motorisation, de solarisation et de pompage», s'est réjoui Serigne Guèye.

Pour sa part, l'organisateur du salon, Modibo Diop a mis le curseur sur les mille opportunités qu'offre le marché sénégalais. «On s'attend pratiquement à dix mille visiteurs qui sont presque professionnels à 90%. Ils viendront pendant trois jours nouer des partenariats, des relations, et puis peut-être, créer demain des industries dans ces secteurs-là. Les gens viennent parce qu'ils croient au Sénégal, un pays sable qui a un climat des affaires assez bien protégé. Ce qui est rare aujourd'hui en Afrique», a afirmé l'ingénieur polytechnicien.