Sénégal: Abdourahmane Diouf évoque les enjeux et les défis de l'enseignement supérieur au 21e siècle

Kaolack — L'université du 21e siècle ne peut plus se contenter de transmettre des connaissances théoriques, a relevé, jeudi Abdourahmane Diouf appelant ainsi les établissement d'enseignement supérieurs sénégalais à davantage s'inscrire dans une dynamique de former des citoyens créatifs, responsables, innovants et entreprenants.

"Les universités du 21e siècle ne peuvent plus se contenter de transmettre des connaissances théoriques. Elles doivent aussi former des citoyens créatifs, responsables, capables d'innover et de créer leur propre emploi, notamment à travers l'entrepreneuriat", a notamment déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Abdourahmane Diouf présidait, jeudi, lancement officiel des travaux de la première édition du Forum des métiers, de l'emploi et de l'entreprenariat initié par l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), en partenariat avec l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK).

Ce forum constitue selon lui "un moment propice pour renforcer la coopération interuniversitaire et développer des partenariats durables avec les entreprises, les collectivités et les institutions d'appui à l'entrepreneuriat".

Les enjeux et défis actuels de l'enseignement supérieur ont fait que "mon département a engagé plusieurs réformes majeures, parmi lesquelles le renforcement de l'adéquation formation-emploi par la révision des curricula en lien avec les besoins territoriaux et les chaînes de valeur prioritaires, notamment le numérique", a dit la tutelle.

Ces réformes envisagées impliquent également le développement de l'entrepreneuriat chez l'étudiant avec des mécanismes d'incubation et de financement, la promotion de la recherche orientée vers les solutions concrètes, pour valoriser les résultats scientifiques au service du développement local et national, indique Abdourahmane Diouf.

De son point de vue, "l'USSEIN, par sa vocation agricole et territoriale, et l'UN-CHK, par son ancrage dans le numérique, sont appelées à jouer un rôle fondamental dans cette dynamique".

C'est pourquoi, ajoute-t-il, "mon département encourage et soutient les initiatives comme ce forum, qui favorisent la mise en relation des étudiants et jeunes diplômés avec les opportunités d'emploi, les réseaux d'entrepreneurs et les dispositifs de financement".

Il a présenté ce forum comme une "réponse pertinence" aux enjeux majeurs du système éducatif sénégalais et de l'économie nationale, l'insertion professionnelle des diplômés, l'adéquation formation-emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.

"Il (ce forum) incarne une vision que nous partageons au sein du ministère : faire de l'enseignement supérieur un levier de transformation économique et sociale, un catalyseur de l'innovation et un incubateur de talents au service du développement du pays, a ajouté M. Diouf.

"Chers étudiants, vous êtes au coeur de ce forum. Il vous est dédié. Je vous invite alors à oser le dialogue avec les partenaires présents pour des connexions fructueuses et surtout des perspectives pour l'avenir", a-t-il lancé.

Le ministre a dit son souhait de voir les étudiants, au sortir de ce forum, se faire "une idée et une vision plus éclairée et plus concrète de leurs orientations professionnelles".