<strong>Addis-Abeba, — Le gouvernement éthiopien et les Nations Unies en Éthiopie ont officiellement signé le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (CCNUDD) pour la période 2025-2030.

La signature de ce cadre marque un partenariat renouvelé visant à promouvoir les priorités de développement de l'Éthiopie et à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, et Ramiz Alakbarov, coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies pour l'Éthiopie, étaient présents à la cérémonie de signature, ainsi que les responsables de diverses agences des Nations Unies opérant en Éthiopie.

Les travaux agricoles devraient également promouvoir la résilience, l'inclusion et la croissance durable en Éthiopie, notamment en renforçant la résilience au changement climatique et aux chocs économiques, en mettant en place des systèmes alimentaires durables et en améliorant les moyens de subsistance.

On estime que 6,5 milliards de dollars US sont nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre le cadre de coopération sur cinq ans. À ce jour, environ 1,5 milliard de dollars US ont été mobilisés.

Lors de la signature de l'accord, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a déclaré que cet accord-cadre réaffirmait le partenariat durable entre l'Éthiopie et les Nations Unies.

De même, le coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies, Ramiz Alakbarov, a affirmé que ce cadre soulignait l'engagement fort des Nations Unies à soutenir les aspirations de développement de l'Éthiopie.

Le système des Nations Unies pour le développement en Éthiopie a identifié des priorités essentielles majeures structurées autour de cinq piliers stratégiques : la paix et la gouvernance, le développement économique, les services sociaux, la durabilité environnementale, et l'égalité des sexes et l'autonomisation.

Le cadre devrait entrer en vigueur en juillet 2025, et le gouvernement éthiopien réaffirme son engagement à le mettre en oeuvre efficacement.